«Перебросить с континентальной части США войска». Заместитель начальника Генштаба рассказал о задачах НАТО в Польше и Прибалтике

Новости Беларуси. Американская база хранения вооружений и военной техники, разместившаяся в центральной части Польши, в активной фазе строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подсмотреть за этим делом можно на карте в интернете, включив опцию «снимок со спутника».
Интересно, что ее возведение совпало с августовскими событиями 2020 года в Беларуси. Впрочем, вдоль наших границ одно за одним проходят учения НАТО. Что это? Стратегическое планирование по переделу политической карты мира?
О военных угрозах, добрососедских амбициях и нашей готовности защищаться рассказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Король.
Игорь Король, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов. На сегодня на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии, продолжается модернизация. Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить, у себя принять до 200 самолетов иностранных государств. Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики – у наших ближайших соседей. Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки.
Интервью с Игорем Королем смотрите в программе «Неделя» на телеканале СТВ в воскресенье, 16 мая, в 19.30.