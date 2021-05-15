«Перебросить с континентальной части США войска». Заместитель начальника Генштаба рассказал о задачах НАТО в Польше и Прибалтике

Новости Беларуси. Американская база хранения вооружений и военной техники, разместившаяся в центральной части Польши, в активной фазе строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подсмотреть за этим делом можно на карте в интернете, включив опцию «снимок со спутника».

Интересно, что ее возведение совпало с августовскими событиями 2020 года в Беларуси. Впрочем, вдоль наших границ одно за одним проходят учения НАТО. Что это? Стратегическое планирование по переделу политической карты мира?