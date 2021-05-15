Сергей Михеев: «Полякам, к сожалению, выгодно воспроизводство конфликта с Россией»

Новости Беларуси. Новая база НАТО в Польше и змагарская интерпретация сакральной композиции «Священная война». Зачем воровать у нас память о Великой Победе и кому так мешает Президент Беларуси? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Там, за Бугом, снова пыхтит техника. Нет-нет, не танки дивизии Гудериана. Пока пыхтит строительная техника. Там сейчас очередное свое гнездо свивает анаконда, жало которой со времен холодной войны направлено nach Osten.

Сергей Михеев, политолог:

Я думаю, что база в Польше строится для американцев, в первую очередь для того, чтобы создавать дополнительную военную угрозу для Беларуси; во-вторых, для того, чтобы сделать влияние Польши внутри НАТО более существенным. Поляки совершенно очевидно претендуют на роль особых союзников США в НАТО. И полякам, к сожалению, выгодно воспроизводство конфликта с Россией.

Там, где чувство идентичности, собственно исторической идентичности полностью пропадает, там возникает комплекс неполноценности и убеждения собственной вторичности. И дальше на этом базируются все вот эти теории: «Мы без Европы никак», «Мы без Европы никуда», «Мы – европейцы, пусть и на третьих каких-то ролях». В Европе, к сожалению, восточные славяне всегда были и будут на правах свинопасов.