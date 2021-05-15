Сергей Михеев: «Полякам, к сожалению, выгодно воспроизводство конфликта с Россией»
Новости Беларуси. Новая база НАТО в Польше и змагарская интерпретация сакральной композиции «Священная война». Зачем воровать у нас память о Великой Победе и кому так мешает Президент Беларуси? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рубрике «Политика без галстуков и купюр» тему продолжит Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Там, за Бугом, снова пыхтит техника. Нет-нет, не танки дивизии Гудериана. Пока пыхтит строительная техника. Там сейчас очередное свое гнездо свивает анаконда, жало которой со времен холодной войны направлено nach Osten.
Евгений Пустовой: «Я понимаю, почему именно 9 Мая хотели устранить неподкупного и несгибаемого лидера»
Сергей Михеев, политолог:
Я думаю, что база в Польше строится для американцев, в первую очередь для того, чтобы создавать дополнительную военную угрозу для Беларуси; во-вторых, для того, чтобы сделать влияние Польши внутри НАТО более существенным. Поляки совершенно очевидно претендуют на роль особых союзников США в НАТО. И полякам, к сожалению, выгодно воспроизводство конфликта с Россией.
Там, где чувство идентичности, собственно исторической идентичности полностью пропадает, там возникает комплекс неполноценности и убеждения собственной вторичности. И дальше на этом базируются все вот эти теории: «Мы без Европы никак», «Мы без Европы никуда», «Мы – европейцы, пусть и на третьих каких-то ролях». В Европе, к сожалению, восточные славяне всегда были и будут на правах свинопасов.
Сергей Михеев:
Вот недавно мы праздновали 9 Мая, великий праздник. Мы знаем, особенно в Польше очень любят вспомнить пакт Молотова-Риббентропа. Что такое пакт Молотова-Риббентропа с точки зрения территории? Так вот, представьте себе такое сценарий: дестабилизация ситуация в Беларуси, некое фейковое правительство Беларуси во главе с каким-то фейковым президентом или президентшей, активизация неких столкновений внутри страны, обращение вот этого фейкового президента или президентши к Польше. И дальше Польша вводит войска на территорию Беларуси, используя в том числе американскую военную базу, и говорит: «Мы же вам рассказывали много-много лет, 30 лет, про то, что пакт Молотова-Риббентропа был преступным? Вот теперь мы восстанавливаем историческую справедливость». Хвать – и половины Беларуси нет.