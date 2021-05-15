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От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами

15 мая 2021 14:35
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Новости Беларуси. Возможности использования семейного капитала, обслуживание в поликлиниках, открытие детских садиков. Темы, которые волнуют многодетных родителей, обсуждали 15 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами -1

В Международный день семьи спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами. В доверительной беседе затронули самые разные вопросы относительно воспитания детей: от использования электронных дневников до фитнес-инструкторов в школах для детей с патологиями.

От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами -4

Среди предложений – стимулировать рождаемость за счет внимания семьям с одним ребенком.

От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами -7

Татьяна Варакосова, многодетная мама:
Во-первых, дети всегда очень общительные, это плюс, дети друг за другом тянутся всегда, как-то помогают, защищают. Мы построили дом в микрорайоне Сокол, воспользовались материнским капиталом.

От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами -10

В Беларуси сейчас насчитывается 112 тысяч многодетных семей. Еще 15 лет назад их было не больше 3 тысяч.

Вот какую акцию Минтруда и соцзащиты запустило в честь Международного дня семьи – читайте здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Татьяна Варакосова # Фотофакт

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