От вопросов воспитания до использования семейного капитала. Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами

Новости Беларуси. Возможности использования семейного капитала, обслуживание в поликлиниках, открытие детских садиков. Темы, которые волнуют многодетных родителей, обсуждали 15 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Международный день семьи спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретилась с многодетными мамами. В доверительной беседе затронули самые разные вопросы относительно воспитания детей: от использования электронных дневников до фитнес-инструкторов в школах для детей с патологиями.

Среди предложений – стимулировать рождаемость за счет внимания семьям с одним ребенком.

Татьяна Варакосова, многодетная мама:

Во-первых, дети всегда очень общительные, это плюс, дети друг за другом тянутся всегда, как-то помогают, защищают. Мы построили дом в микрорайоне Сокол, воспользовались материнским капиталом.