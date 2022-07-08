«Настрой у нас позитивный». Как работает агросектор, когда потеря зерна – это экономическая диверсия?

Новости Беларуси. Зерновые культуры сейчас убирают в пяти регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темп задал юг страны – брестские аграрии. Их догоняют в Гомельской и Могилевской областях. В Гродненской колос созрел чуть позже – там только-только приступают к жатве. А на Севере витебские специалисты пока еще готовятся к полномасштабной уборочной кампании, заготавливают травы. По прогнозам, массовая страда начнется к середине июля, но уже сейчас важно не упустить те поля, где озимый ячмень первым налился золотом. И это уже больше, чем метафора в нынешних геополитических условиях. Галина Буро продолжит.

Галина Буро, корреспондент:

По ячменю опытный аграрий легко определит, когда начинать уборку. Во-первых, налитый колос начинает наклоняться. Во-вторых, зерна хорошо отделяются при растирании в руках. И, в-третьих, старый дедовский способ – на зуб. Твердое.

Ключевое – влажность. В идеале – 14 %, чтобы затем меньше приходилось досушивать – это разумная экономия. В Свислочском районе в хозяйстве «Акр-Агро» озимый ячмень с этого дня по всем параметрам готов к жатве.

Первые метры поля на новеньком блестящем комбайне белорусского производства и первые колосья укладывает в жатку семейный экипаж. Даже сиденье еще обтянуто заводской пленкой. Комбайнер Дмитрий Цыбульский за рулем с 17 лет. Светлана Лащевская работает мастером производственного обучения, а летом три сезона подряд вместе с братом бьет рекорды по намолоту в районе. Про таких говорят: на них страна держится. С «Лиды» на «Полесье» – еще надо приноровиться, много электроники, да и мощь другая. Но радость на лице не скрывают.

Дмитрий Цыбульский, комбайнер сельхозпредприятия «Акр-Агро»:

Конечно, на новом хорошо. Светлана Лащевская, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Акр-Агро»:

Настрой у нас позитивный на эту уборку. Лучше, чем в прошлом году. В прошлом году на «Лиде-300» работали, а сейчас на новом комбайне, конечно, позитивный настрой. Надеемся все будет хорошо. Дмитрий Цыбульский:

В том году первое место, и в этом должны взять. В Свислочском районе в четырех хозяйствах приступили к уборке озимого ячменя. Урожайность уже видна хорошая. Здесь около 45 центнеров с гектара. А значит погода свое дело сделала, теперь черед за аграриями, задача – не оставить ни одного зернышка в поле.

Евгений Дудак, директор сельхозпредприятия «Акр-Агро»:

Осенью 2021 года мы посеяли 190 гектаров озимого ячменя. И, как вы видите, сегодня первый день, мы пробуем, так сказать, испытываем технику после ремонта. Первый день работаем. Судя по полю, результат неплохой.

Андрей Грицкевич, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Свислочского райисполкома:

Невзирая на все трудности, которые нам создают извне, я бы сказал, что мы справляемся оперативно, очень нацелены на то, чтобы улучшать результаты. И по итогам в растениеводстве, не хочу цифры оглашать, чтобы не сглазить, но результат будет однозначно лучше даже, чем в прошлом году.

А это уже Гомельский район. К уборке озимых в полях птицефабрики «Рассвет» приступили два дня назад. Текущая жатва станет серьезным испытанием: зерновыми засеяно около полутора тысяч гектаров. Еще 2,5 тысячи занимает кукуруза. Ячменные поля в авангарде жатвы – культура дает стабильный результат даже на малоурожайных почвах. К тому же, третий год в здесь работают 4 газомоторных комбайна – особая гордость хозяйства. Такой вид топлива позволяет хорошо сэкономить за сезон и снизить затраты по уборочной. Кроме того, ниже выбросы токсичных веществ в окружающую среду.

Сергей Паруков, главный инженер птицефабрики «Рассвет»:

В этом году руководством был принят немного иной подход – более интенсивный. Именно технология возделывания, применение минеральных удобрений, химпрополки, химзащиты растений. По урожайности мы достигли порядка 30 центнеров с гектара. Балл пашни выходит 26. Это очень низкий, конечно, балл пашни, поэтому, я считаю, показатели по урожайности довольно высокие.

То, что ход и качество уборки со стороны государства под пристальным контролем, аграрии прекрасно знают. Оттого и ответственность двойная. Требование Президента с годами неизменно – страда должна проходить на высочайшем уровне организации и дисциплины. И как результат, качество уборки зерновых, рапса и кукурузы – образцовым. Для этого созданы абсолютно все условия: от удобрений до техники. Потому не использование предоставленных возможностей и потеря зерна на полях будут расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия. Лукашенко: «Мобилизуйтесь, будет в закромах что – любую войну выдержим». Читать здесь.