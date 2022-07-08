«Обеспечить полную цифровизацию учёта и контроля». Головченко о развитии налоговых органов в Беларуси

Новости Беларуси. Эффективность работы Министерства по налогам и сборам – важнейший фактор устойчивости бюджета и реализации программ социально-экономического развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфортные сервисы оплаты и доверительные отношения с плательщиками. Что изменилось в системе за два года? Рассказал министр по налогам и сборам. Читайте здесь .

Как отметил в своем поздравлении премьер-министр Роман Головченко по случаю профессионального праздника ведомства, практически 2/3 госказны и ее доходность формируется из налоговых поступлений. Высокие стандарты позволяют оперативно и четко реагировать на изменения экономических условий.

За 2021 и 2022 годы налоговой службой проделана большая работа по улучшению взаимодействия с плательщиками: внедрены новые технологические сервисы, которые позволяют существенно повысить эффективность, обеспечить более комфортные условия для исполнения своих обязательств.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Для создания более комфортной среды ведения бизнеса необходимо завершить построение современной IT-инфраструктуры налоговых органов. Налоговая служба находится в авангарде процесса цифровизации страны. И обеспечить полную цифровизацию учета и контроля за уплатой налогов.

Сегодня Министерство по налогам и сборам мониторит свои анкеты и социологические исследования. Такой подход позволяет услышать каждого налогоплательщика и улучшить работу служб там, где это необходимо.