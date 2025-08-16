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Новости по тегу #Андрей Грицкевич

Эту плетёнку оценил Лукашенко! Самые яркие моменты каравай-феста «Бацькава булка»
16 августа 2025 18:09

Эту плетёнку оценил Лукашенко! Самые яркие моменты каравай-феста «Бацькава булка»

Указ о расширении полномочий председателей исполкомов вступил в силу с 1 марта
06 марта 2025 17:00

Указ о расширении полномочий председателей исполкомов вступил в силу с 1 марта

Никто не забыт, ничто не забыто – в Гродненской области прошли митинги памяти
11 ноября 2024 07:20

Никто не забыт, ничто не забыто – в Гродненской области прошли митинги памяти

В Беларуси приступили к уборке ранних озимых – ячменя. Будет ли урожай больше прошлогоднего?
11 июля 2022 06:23

В Беларуси приступили к уборке ранних озимых – ячменя. Будет ли урожай больше прошлогоднего?

«Настрой у нас позитивный». Как работает агросектор, когда потеря зерна – это экономическая диверсия?
08 июля 2022 17:21

«Настрой у нас позитивный». Как работает агросектор, когда потеря зерна – это экономическая диверсия?

Чёрное золото белорусского агробизнеса. Рассказываем, как убирают и перерабатывают подсолнухи
17 октября 2021 17:00

Чёрное золото белорусского агробизнеса. Рассказываем, как убирают и перерабатывают подсолнухи