Новости по тегу #Андрей Грицкевич

Каравай-фест – это не только дегустация самых свежих и необычных хлебобулочных изделий. Здесь и конкурсы профессионального мастерства пекарей, и мастер-классы по изготовлению той самой знаменитой бацькавай булки.
Новые инструменты, которые определены документом, призваны повысить благосостояние регионов и сделать жизнь в нашей стране еще комфортнее.
У братской могилы в Большой Берестовице торжественно открыли новые мемориальные плиты. На них – имена солдат и офицеров, погибших здесь в годы войны.
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