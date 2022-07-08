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100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?

08 июля 2022 16:35
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Жители Латвии, как и прежде, могут приезжать к нам без излишних бюрократических оформлений. Это также касается граждан соседних Польши и Литвы, сообщили ив программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?-1

К слову, несмотря на то, что власти этих стран открыто ведут антибелорусскую пропаганду и запугивают своих соотечественников, Беларусь с начала действия безвизового въезда уже посетили свыше 100 тысяч европейцев. И ожидается, что в выходные это число может заметно увеличиться.

100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?-4

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Накануне выходных дней пассажиропоток традиционно увеличивается. Белорусская пограничная служба со своей стороны готова обеспечить быстрое прохождение погранконтроля на границе с сопредельными странами Евросоюза.

100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?-7

Едут в Беларусь с туристическими целями. Безвиз пришелся весьма кстати к сезону отпусков. Кто-то спешит навестить родственников. Приезжают за продуктами питания. Некоторые позиции в белорусских магазинах значительно дешевле. А кто-то признается: приезжает целенаправленно на заправку.

100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?-10

Пшамек Робайчек:
У нас два автомобиля: у меня и у жены. Ежедневно мы проезжаем по 70 километров. Если заправляться у нас, это очень бьет по карману и тяжело для семейного бюджета. Вот и приезжаем к вам.

100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?-13

Безвизовый въезд действует до конца года. В пункте пропуска необходимо предъявить паспорт и медстраховку. Такой гостеприимный шаг со стороны Беларуси еще одно подтверждение того, что мы настроены на мирное соседство.

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# Граница # общество # Антон Бычковский # Пшамек Робайчек # Фотофакт

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