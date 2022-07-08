100 тысяч европейцев с начала действия безвиза. Зачем жители стран-соседок едут в Беларусь?

Жители Латвии, как и прежде, могут приезжать к нам без излишних бюрократических оформлений. Это также касается граждан соседних Польши и Литвы, сообщили ив программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, несмотря на то, что власти этих стран открыто ведут антибелорусскую пропаганду и запугивают своих соотечественников, Беларусь с начала действия безвизового въезда уже посетили свыше 100 тысяч европейцев. И ожидается, что в выходные это число может заметно увеличиться.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Накануне выходных дней пассажиропоток традиционно увеличивается. Белорусская пограничная служба со своей стороны готова обеспечить быстрое прохождение погранконтроля на границе с сопредельными странами Евросоюза.

Едут в Беларусь с туристическими целями. Безвиз пришелся весьма кстати к сезону отпусков. Кто-то спешит навестить родственников. Приезжают за продуктами питания. Некоторые позиции в белорусских магазинах значительно дешевле. А кто-то признается: приезжает целенаправленно на заправку.

Пшамек Робайчек:

У нас два автомобиля: у меня и у жены. Ежедневно мы проезжаем по 70 километров. Если заправляться у нас, это очень бьет по карману и тяжело для семейного бюджета. Вот и приезжаем к вам.