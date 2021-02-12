Беларусь во власти стихии. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за снега

Новости Беларуси. Беларусь оказалась во власти нового, третьего за неделю, циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уолкер» принес в нашу страну сильные морозы, метели и очередную порцию снега. И без того непростые условия сопровождаются сильным ветром. Такая погода сохранится и завтра, 13 февраля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. И хотя стихия еще не проявила себя вовсю, в некоторых регионах снег и гололед уже затруднили дорожное движение. С последствиями циклона «Уолкер» разбираются в Бресте. Несколько суток подряд осадки не оставляют в покое ни горожан, ни коммунальные службы.

Более 40 единиц техники одновременно движутся по Бресту. За смену в среднем водитель снегоуборочной техники проезжает до 400 километров. Благодаря современным технологиям диспетчеры видят каждого. В режиме реального времени технику можно переправить на проблемные участки. В Бресте определили 15 маршрутов. Каждый для удобства разделили на три уровня оперативности. Мосты и путепроводы, основные артерии и второстепенные. Меры необходимы, чтобы не допустить коллапс во время обильных снегопадов.

Сергей Шут, старший диспетчер предприятия «Коммунальник»:

Порядка 10 полос – это означает, что 10 раз автомобиль перемещался по данной улице Махновича. Пять раз в одном направлении, пять раз – в обратном. Это наши глаза, мы наблюдаем с помощью этих глаз за перемещением автомобилей и тракторов по улицам города Бреста.