Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах?

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Правда, что существует такая категория людей, которые постоянно живут в кредитах? У них просто такой стиль жизни, не могут они без какой-нибудь рассрочки или кредита.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

К сожалению, да. Это потребность быть все время в стрессе. То есть человек искусственно – в общем, даже есть деньги купить, но он пойдет и возьмет. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наталья, я с вами не соглашусь. Я человек, который постоянно берет кредиты и рассрочки, но только потому, что не умею копить. Если я знаю, что мне нужно отдать определенную сумму, она у меня будет. У меня будут, в принципе, деньги еще на себя и детей. Что-то отложить не получается, не умею я.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Потому что вам проще так, легче. Алеся Лакина:

Да, мне проще. Я знаю, что мне нужно определенную сумму в месяц занести в банк. Наталья Евтихова:

Это хорошо, что у вас есть, чем занести. Юлия Самусенко:

Есть те, у кого нет, но они все равно берут кредит. У них такая зависимость?