Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах?
Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Правда, что существует такая категория людей, которые постоянно живут в кредитах? У них просто такой стиль жизни, не могут они без какой-нибудь рассрочки или кредита.
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
К сожалению, да. Это потребность быть все время в стрессе. То есть человек искусственно – в общем, даже есть деньги купить, но он пойдет и возьмет.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наталья, я с вами не соглашусь. Я человек, который постоянно берет кредиты и рассрочки, но только потому, что не умею копить. Если я знаю, что мне нужно отдать определенную сумму, она у меня будет. У меня будут, в принципе, деньги еще на себя и детей. Что-то отложить не получается, не умею я.
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Потому что вам проще так, легче.
Алеся Лакина:
Да, мне проще. Я знаю, что мне нужно определенную сумму в месяц занести в банк.
Наталья Евтихова:
Это хорошо, что у вас есть, чем занести.
Юлия Самусенко:
Есть те, у кого нет, но они все равно берут кредит. У них такая зависимость?
Наталья Евтихова:
Да, до очень больших сумм. Вы рационально соизмерили, сколько вы можете, на что тратите и чем закроете. Много людей не знают, чем они будут закрывать кредит.
Юлия Самусенко:
Почему, откуда эта жажда постоянно брать кредиты, что это?
Наталья Евтихова:
Это такая иллюзия, что я могу себе позволить. Потом как-нибудь, даже не рассчитывая, как он это вернет. Есть рассчитанные кредиты, как сказали вы. Люди берут на бизнес, и, возможно, там просчитана вся эта линия. Но в большинстве люди берут не просчитывая, чем и как они будут отдавать. Есть возможность взять, я возьму – это инфантильное поведение. Ответственный человек так не будет делать.
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