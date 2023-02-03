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«Многие бизнесы прогорели». Почему нельзя быть до конца уверенным в сохранности своих сбережений?

03 февраля 2023 20:05
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Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Многие бизнесы прогорели». Почему нельзя быть до конца уверенным в сохранности своих сбережений?-1

Тимур Пряхин, певец, автор-исполнитель:
Надо всегда понимать, что с собой мы все свои богатства не унесем, поэтому их надо тратить на любимых, себя, какие-то эмоции, ощущения. Недавно была эпидемия во всем мире, ковид, люди думали: когда-то я поеду, отдохну, а пока пусть денежки сберегу. Хорошо, сберегли денежки.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Они не сгорели, как когда-то в те времена, когда люди клали на книжку и все деньги пропали.

Тимур Пряхин:
Вот и нет, сгорели. Много людей потеряли свои деньги, даже те, кто обладает финансовой грамотностью.

«Многие бизнесы прогорели». Почему нельзя быть до конца уверенным в сохранности своих сбережений?-4

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Не обладает, значит.

Тимур Пряхин:
Когда началась специальная военная операция, многие бизнесы прогорели. Люди сбережения теряли из-за того, что как бы происходит турбулентность.

Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах – подробнее здесь.

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# Деньги # общество # Тимур Пряхин # Алеся Лакина # Анастасия Шляпо # Фотофакт

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