«Многие бизнесы прогорели». Почему нельзя быть до конца уверенным в сохранности своих сбережений?

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Тимур Пряхин, певец, автор-исполнитель:
Надо всегда понимать, что с собой мы все свои богатства не унесем, поэтому их надо тратить на любимых, себя, какие-то эмоции, ощущения. Недавно была эпидемия во всем мире, ковид, люди думали: когда-то я поеду, отдохну, а пока пусть денежки сберегу. Хорошо, сберегли денежки.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Они не сгорели, как когда-то в те времена, когда люди клали на книжку и все деньги пропали.
Тимур Пряхин:
Вот и нет, сгорели. Много людей потеряли свои деньги, даже те, кто обладает финансовой грамотностью.
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Не обладает, значит.
Тимур Пряхин:
Когда началась специальная военная операция, многие бизнесы прогорели. Люди сбережения теряли из-за того, что как бы происходит турбулентность.
Не знают, чем будут закрывать. Кто может погрязнуть в кредитах – подробнее здесь.
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