«Многие бизнесы прогорели». Почему нельзя быть до конца уверенным в сохранности своих сбережений?

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Тимур Пряхин, певец, автор-исполнитель:

Надо всегда понимать, что с собой мы все свои богатства не унесем, поэтому их надо тратить на любимых, себя, какие-то эмоции, ощущения. Недавно была эпидемия во всем мире, ковид, люди думали: когда-то я поеду, отдохну, а пока пусть денежки сберегу. Хорошо, сберегли денежки.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Они не сгорели, как когда-то в те времена, когда люди клали на книжку и все деньги пропали.

Тимур Пряхин:

Вот и нет, сгорели. Много людей потеряли свои деньги, даже те, кто обладает финансовой грамотностью.