«Наши люди неравнодушны и инициативны». С какими вопросами белорусы обратились к вице-спикеру Совета Республики?

Новости Беларуси. Оперативно решить проблемные вопросы без лишней волокиты. Прямую телефонную линию 30 января провел вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативно решить проблемные вопросы без лишней волокиты. Прямую телефонную линию 30 января провел вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжение трех часов звонки поступали один за другим. Вопросы самые разные – от решения земельных споров и жилищных вопросов до предложений по изменениям в Конституции и совершенствованию системы государственного управления. Важно услышать каждого. Все поступившие обращения взяты под контроль, во многих проблемах поручено разобраться с выездом на места.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Практика показала, что прямые телефонные линии дают свой эффект. Во-первых, можно больше людей выслушать – коммуникация. Ну зачем из Витебской области ехать или из Могилевской, если можно дозвониться и проговорить по тем или иным вопросам. Хочется отметить, что в последнее время характер обращений несколько изменился. Люди больше обращаются с инициативами и предложениями различного характера. Это и арендное жилье, закрепление молодых специалистов, и пенсионная система, и многие-многие другие вопросы. Это говорит о том, что наши люди неравнодушны и инициативны.
Аналогичные телефонные линии 30 января прошли во всех облисполкомах и Минском горисполкоме. Как показывает практика, возможность напрямую обратиться к топ-чиновникам помогает эффективно решать проблемы и избегать бюрократии.
Читайте также:
Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию
Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»
Братья прошли все инстанции, но помогли им только в Совете Республики. Как исправляли ошибку чиновников 30-летней давности