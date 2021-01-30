«Наши люди неравнодушны и инициативны». С какими вопросами белорусы обратились к вице-спикеру Совета Республики?

На протяжение трех часов звонки поступали один за другим. Вопросы самые разные – от решения земельных споров и жилищных вопросов до предложений по изменениям в Конституции и совершенствованию системы государственного управления. Важно услышать каждого. Все поступившие обращения взяты под контроль, во многих проблемах поручено разобраться с выездом на места.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Практика показала, что прямые телефонные линии дают свой эффект. Во-первых, можно больше людей выслушать – коммуникация. Ну зачем из Витебской области ехать или из Могилевской, если можно дозвониться и проговорить по тем или иным вопросам. Хочется отметить, что в последнее время характер обращений несколько изменился. Люди больше обращаются с инициативами и предложениями различного характера. Это и арендное жилье, закрепление молодых специалистов, и пенсионная система, и многие-многие другие вопросы. Это говорит о том, что наши люди неравнодушны и инициативны.