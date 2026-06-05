Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивные экскурсии

Центральный ботанический сад сегодня, 5 июня, приглашает на эксклюзивные экскурсии. Посетителям покажут редкие и охраняемые растения, которые зацветают в начале июня. В нашей стране это единственное место, где собрано более 130 исчезающих видов из Красной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетителям покажут охраняемые растения, которые зацветают только в начале июня. Они смогут рассмотреть строгую красоту сибирского касатика, увидеть изящные дикие орхидеи и почувствовать медовый аромат редкого лесного бальзама. Это уникальное разнообразие нашей флоры, которое раскрывает свои главные тайны только в эти дни.