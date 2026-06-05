Центральный ботанический сад приглашает на эксклюзивные экскурсии

Как в БГУ обучают будущих педагогов и воспитывают патриотов? Узнали у проректора по учебной работе

Престиж профессии педагога – это вопрос национальной безопасности, потому что будущее страны зависит от того, кто стоит у школьной доски и в университетских аудиториях. В БГУ уверены, воспитывать будущих педагогов нужно с самого начала, со школьной скамьи.