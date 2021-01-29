Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первую очередь вакцинируются медицинские, социальные работники и учителя. По окончании первого этапа привиться сможет любой желающий. В Жодинской городской больнице вакцинируются пять человек в день.