Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В первую очередь вакцинируются медицинские, социальные работники и учителя. По окончании первого этапа привиться сможет любой желающий. В Жодинской городской больнице вакцинируются пять человек в день.
Первые в списке врачи, учителя, социальные работники. Обо всех нюансах вакцинации можно узнать у специалистов.
Подробности в видеоматериале.