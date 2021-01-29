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Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?

29 января 2021 21:12
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Новости Беларуси. В Минской области началась вакцинация от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?-1

В первую очередь вакцинируются медицинские, социальные работники и учителя. По окончании первого этапа привиться сможет любой желающий. В Жодинской городской больнице вакцинируются пять человек в день.

Кто относится к самым уязвимым слоям населения и как проходит их вакцинация от коронавируса?-4

Первые в списке врачи, учителя, социальные работники. Обо всех нюансах вакцинации можно узнать у специалистов.

Подробности в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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