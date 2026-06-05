В Светлогорске проходит второй день масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»

В Светлогорске сегодня, 5 июня, продолжится масштабный праздник «Вытокі». Фестивальная программа насыщенная: гостей ждут молодежный мастер-класс и спортивно-исторический квест по знакомым местам райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всех спортивных площадках города – от теннисных кортов до нового ледового дворца – пройдут тренировки от призеров Олимпийских игр из Беларуси и России. Официальное открытие фестиваля состоится в 6 часов вечера. В этот же момент Национальный олимпийский комитет вручит городу подарок – новый спортивный объект. Ярким финалом вечера станет показ-спектакль «Родныя ў модным», который объединит театр и современный отечественный дизайн.