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В Светлогорске проходит второй день масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»

05 июня 2026 07:24
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В Светлогорске сегодня, 5 июня, продолжится масштабный праздник «Вытокі». Фестивальная программа насыщенная: гостей ждут молодежный мастер-класс и спортивно-исторический квест по знакомым местам райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Светлогорске проходит второй день масштабного спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»-2

На всех спортивных площадках города – от теннисных кортов до нового ледового дворца – пройдут тренировки от призеров Олимпийских игр из Беларуси и России. Официальное открытие фестиваля состоится в 6 часов вечера. В этот же момент Национальный олимпийский комитет вручит городу подарок – новый спортивный объект. Ярким финалом вечера станет показ-спектакль «Родныя ў модным», который объединит театр и современный отечественный дизайн.

# Фестиваль

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