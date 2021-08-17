«Мы потеряли всю надежду». Рассказываем историю белоруса, которому помог депутат Совета Республики

Новости Беларуси. Яркий пример неформального отношения власти к чаяниям и просьбам белорусов. Сенатор Виктор Лискович помог ускорить решение вопроса жителю Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркий пример неформального отношения власти к чаяниям и просьбам белорусов. Сенатор Виктор Лискович помог ускорить решение вопроса жителю Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Июньские кадры. Игорь Выдрицкий на личном приеме у председателя комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Вопрос заключался в оценке действий медиков, которые оказывали помощь его супруге в июле 2020 года. Женщина умерла от травм внутренних органов. Парламентарий пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся и проинформировать о случае Генеральную прокуратуру.
Игорь Выдрицкий:
Когда шло следствие, мы провели переписку с многими силовыми структурами и с Министерством здравоохранения. Как правило, получали только отписки, которые ссылались на какие-то нормативные документы. Поэтому уже мы потеряли всю надежду. Мы обратились за помощью в Совет Республики на имя Кочановой Натальи Ивановны. И она совместно с Лисковичем Виктором Андреевичем приняла нас с сестрой на личный прием, который он провел 15 июня 2021 года. Он также профессионально, грамотно вник в нашу проблему и как медик, и как администратор. На том же личном приеме и уже на телевидении в частности было высказано решение помочь нам юридически и направить наши материалы для рассмотрения в Генеральную прокуратуру. Они обещали попросить, чтобы нас приняли на личный прием. Или заместитель, или сам генеральный прокурор. И вот как результат. Что касается юридической помощи, которая была обещана Виктором Андреевичем – она оказана, с меня сняты все подозрения. Сегодня мы уже стоим у здания Генеральной прокуратуры, записаны на личный прием к заместителю генерального прокурора.
Работа с обращениями граждан в Совете Республики остается одним из приоритетных направлений. За 2020 год в верхнюю палату парламента поступило более 3 000 обращений. На каждое парламентарии реагируют в индивидуальном порядке.