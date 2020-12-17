Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»

Для граждан это возможность заявить о насущной проблеме или предложить возможные пути решения вопросов, а для чиновников – быстро и без волокиты взять те самые вопросы на карандаш (а если можно, тут же решить). 17 декабря такую телефонную линию провел сенатор Михаил Русый. Большинство обращений ожидаемо касались жилищно-коммунальной сферы.

Поступали не только вопросы, но и предложения, например, как благоустроить город. Высказывали и идеи по поводу оплаты дорожного сбора.

Индивидуальный подход к каждому обращению – таков неизменный девиз встреч парламентариев с избирателями. Не стала исключением и сегодняшняя прямая телефонная линия. Большинство вопросов касались жилищной сферы: благоустройство городов, строительство детских площадок, проведение капремонта домов. Интересовались звонившие и тем, как проходит реабилитация пациентов после COVID-19. Обращались не только с вопросами, но и с предложениями.

Обратиться с предложением по поводу оплаты проезжей части, дорог автомобильных. Ну, по месяцам заплатить – а я в месяц, бывает, раз еду. 20 километров, а за месяц плати весь. Топливо тоже – сколько заправляешься, столько едешь. Именно от этого надо плясать, от счета – сколько ездишь, столько и плати.

С начала года комиссия по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики рассмотрела более тысячи обращений. Треть могли решать на местах.