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Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»

17 декабря 2020 19:50
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии – весьма эффективный способ диалога власти и общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для граждан это возможность заявить о насущной проблеме или предложить возможные пути решения вопросов, а для чиновников – быстро и без волокиты взять те самые вопросы на карандаш (а если можно, тут же решить). 17 декабря такую телефонную линию провел сенатор Михаил Русый. Большинство обращений ожидаемо касались жилищно-коммунальной сферы.

Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»-1

Поступали не только вопросы, но и предложения, например, как благоустроить город. Высказывали и идеи по поводу оплаты дорожного сбора.

Анастасия Ярощик-Корниенко продолжит тему.

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Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»-4

Индивидуальный подход к каждому обращению – таков неизменный девиз встреч парламентариев с избирателями. Не стала исключением и сегодняшняя прямая телефонная линия. Большинство вопросов касались жилищной сферы: благоустройство городов, строительство детских площадок, проведение капремонта домов. Интересовались звонившие и тем, как проходит реабилитация пациентов после COVID-19. Обращались не только с вопросами, но и с предложениями.

Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»-7

Обратиться с предложением по поводу оплаты проезжей части, дорог автомобильных. Ну, по месяцам заплатить – а я в месяц, бывает, раз еду. 20 километров, а за месяц плати весь. Топливо тоже – сколько заправляешься, столько едешь. Именно от этого надо плясать, от счета – сколько ездишь, столько и плати.

С начала года комиссия по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики рассмотрела более тысячи обращений. Треть могли решать на местах.

Михаил Русый о прямых телефонных линиях: «Идут очень хорошие предложения и по оплате дорожного сбора»-10

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Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Прием граждан это своего рода барометр жизни. У представителей власти это возможность держать руку на пульсе, видеть, в каких сферах есть проблемы и как их необходимо решить. Решение чаще всего подсказывают сами люди во время таких встреч. Польза от формата работы получается обоюдная.

# Прием граждан # общество # Михаил Русый # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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