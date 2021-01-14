Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Ремонт дорог, вопросы трудоустройства и компенсации вкладов – это лишь часть вопросов, которые озвучили 14 января некоторые белорусы, общаясь с Натальей Кочановой. Спикер верхней палаты парламента принимала обращения по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонков было традиционно много, они поступили практически из всех регионов Беларуси.

Следует отметить, что многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить. Например, прозвучала история фермера из Кобринского района, который ранее просил помочь в решении вопроса по расчетам за проданную сельхозпродукцию. Все решилось благополучно. А жители деревни Аннополь Минского района благодарны за помощь в ремонте дороги, которая была непригодна для проезда автотранспорта.