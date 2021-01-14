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Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

14 января 2021 17:57
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, вопросы трудоустройства и компенсации вкладов – это лишь часть вопросов, которые озвучили 14 января некоторые белорусы, общаясь с Натальей Кочановой. Спикер верхней палаты парламента принимала обращения по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонков было традиционно много, они поступили практически из всех регионов Беларуси.

Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию-1

Следует отметить, что многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить. Например, прозвучала история фермера из Кобринского района, который ранее просил помочь в решении вопроса по расчетам за проданную сельхозпродукцию. Все решилось благополучно. А жители деревни Аннополь Минского района благодарны за помощь в ремонте дороги, которая была непригодна для проезда автотранспорта.

Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию-4

Конечно, не все вопросы, с которыми обращаются граждане, можно решить сразу. Некоторые из них требуют тщательной проработки и остаются на контроле в Совете Республики.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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