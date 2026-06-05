Тысячи сотрудников налоговых органов Румынии начали забастовку из-за угрозы снижения зарплат

В Румынии около 18 тысяч сотрудников налоговых органов объявили забастовку. Прием граждан в территориальных отделениях полностью остановлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной недовольства работников стал новый закон об оплате труда, который, по мнению профсоюзов, урежет зарплаты на 450-900 долларов ежемесячно. Манифестация стала частью более широкой волны протестов бюджетников. С начала недели к забастовкам присоединились сотрудники здравоохранения и юристы. Секретари судов приостановили работу на четыре часа в день, а медики ежедневно выходят на пикеты перед зданием правительства.