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Тысячи сотрудников налоговых органов Румынии начали забастовку из-за угрозы снижения зарплат

05 июня 2026 07:21
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В Румынии около 18 тысяч сотрудников налоговых органов объявили забастовку. Прием граждан в территориальных отделениях полностью остановлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи сотрудников налоговых органов Румынии начали забастовку из-за угрозы снижения зарплат-2

Причиной недовольства работников стал новый закон об оплате труда, который, по мнению профсоюзов, урежет зарплаты на 450-900 долларов ежемесячно. Манифестация стала частью более широкой волны протестов бюджетников. С начала недели к забастовкам присоединились сотрудники здравоохранения и юристы. Секретари судов приостановили работу на четыре часа в день, а медики ежедневно выходят на пикеты перед зданием правительства.

# Новости Румынии

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