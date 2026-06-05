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Экстремальная жара в Испании только в мае унесла жизни 100 человек

05 июня 2026 07:22
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Экстремальная жара в Испании только в мае унесла жизни 100 человек. Это рекорд за последнее десятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальная жара в Испании только в мае унесла жизни 100 человек-2

Мадрид предупреждает о серьезном влиянии ранних волн зноя на здоровье граждан еще до начала лета. Во время температурных аномалий количество госпитализаций возрастает на 10 %, а несчастных случаев на производстве – до 17. Ранний приток горячего воздуха в конце месяца накрыл не только Пиренеи. Во Франции власти подтвердили гибель по меньшей мере семи человек. Пятеро из них утонули, пытаясь спастись от палящего солнца в водоемах, еще двое погибли во время спортивных соревнований.

# Испания

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