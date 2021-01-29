Интеллектуальная страна, государство – партнер, счастливая семья. В Борисове озвучили приоритеты развития Минской области

Новости Беларуси. В Борисове обсудили развитие Минской области. Здесь собрались делегаты от региона на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 300 представителей – это врачи, учителя, фермеры, предприниматели, промышленники. Задача – разработать основы социально-экономического развития региона. Необходимо опираться на предложения, которые прозвучали на диалоговых площадках и в ходе работы общественных приемных. Кстати, один из приоритетов – регионы. Развитие территорий, которые находятся вдали от Минска. Еще речь шла об увеличении производства, экспорта, доходов сельского населения и жилья. Например, отойти от практики массовой застройки квадратов и больше предоставлять земли для собственной застройки.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прошло много диалоговых площадок, прошли рабочие встречи в коллективах, где люди обсуждали различную тематику, различные направления развития и предприятий, и региона, и в целом области. То, что касается приоритетов: они предопределены и уже озвучены – это интеллектуальная страна, это государство – партнер, это счастливая семья.

Александр Марченко, генеральный директор Борисовского завода автотракторного электрооборудования:

Что касается нашего, борисовского, региона: я представляю здесь промышленные предприятия и многотысячные коллективы. Сегодня мы делаем большие инвестиции и реализуем на нашей Борисовщине ряд инвестиционных проектов – это вложения в будущее. Мы пытаемся привлечь молодежь, заинтересовать ее, повысить, значимость профессий, чтобы инженеры шли к нам на работу.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Одной из сфер, которые могут дать толчок развития этих регионов, которые отдалены от столицы, это сельское хозяйство, это туризм. Мы уделяем огромное внимание в этих регионах строительству транспортно-логистической инфраструктуры. Увеличиваются заработные платы наших тружеников сельского хозяйства, строится жилье – немаловажный аспект и в регионах, которые имеют сельский уклад. И пытаемся этот сельский уклад жизни сопоставить с городским через строительство объектов социальной инфраструктуры.