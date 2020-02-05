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«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом

05 февраля 2020 17:34
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Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной гуманитарный груз сформирован и уже отправлен в Пекин с аэродрома в Мачулищах. На борту военно-транспортного ИЛ-76 – 20 тонн медикаментов и средств защиты. Это уже второй рейс доброй воли. Первый, по решению Президента, состоялся на прошлой неделе.

Анастасия Дехтяр побывала на проводах.

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-1



Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Пошли на второй заход. Два ИЛ-76 стоят крылом к носу. Этот буквально в воскресение вернулся из Китая, а вот этот, второй, буквально через 15 минут получит команду «На взлёт»!

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-3

Напряженное для белорусских военных время – проверка боеготовности Вооруженных Сил. Командир 50-й смешанной авиабазы получил задание на второй вылет в Китай в прямом смысле в небе. Для того, чтобы экипажу пройти предполетную подготовку и перейти в режим готовность номер 1, для военных воздушных асов требуется не более 3 часов.

Летит 2 экипажа – это 12 офицеров, чтобы важный груз был доставлен оперативно.

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-6

Из практики первого полета: в небе до пункта назначения более 12 часов и 9 часовых поясов, две дозаправки – в Новосибирске и Владивостоке. Посадка в одном из самых сложных аэропортов мира – в Пекине, разгрузка. Кстати, экипаж на землю Поднебесной выходит в полной защитной экипировке. 

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-9

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Беларуси:
Готовы и на руках нас носить, проводили нас в vip-зал, готовы для нас сделать все. Чувствовалось, что для них это очень знаковое событие. Честь и хвала нашему главе государства, что он первым откликнулся, принял такое решение.

Наши летчики переполнены чувством ответственности, гордости за то, что только мы можем выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. Сегодня на сегодня – так работает наша авиация.

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-12

Почти 20 тонн груза. Самые востребованные сейчас в Китае позиции: средства индивидуальной защиты, препараты для обеззараживания воздуха, дезинфекции инструментов, помещений. 

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-15

Посол КНР в Беларуси с особым чувством уважения пожимает руки летному составу и изрекает китайскую мудрость, схожую с нашей, – друг познается в беде. Впрочем, это уже доказанный временем факт. Беларусь поддерживала гуманитарным грузом китайцев и в 2008-м и в 2010-м, когда потрясенные стихией жители КНР терпели бедствие от последствий землетрясения.

«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-18

Белорусские медики, как и военные, мобилизованы в антивирусное ружье. Бригады сформированы, и специалисты по первому зову готовы десантироваться для консультаций на помощь китайским коллегам. Не только внешние интересы, но и внутренние. Под лупой белорусских врачей потенциальные носители вируса, те, кто приезжает из опасного региона.

Владимир Караник опроверг информацию о том, что студента не проверили на коронавирус в аэропорту

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-21

Такой коллективный международный иммунитет – настоящий ответ вирусной угрозе. Только вместе можно крепко противостоять ЧП мирового масштаба. И здесь срабатывает теория 6 рукопожатий или «как ты – так и к тебе».

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10 белорусов, эвакуированных из Уханя российскими самолетами, поместили на 2-недельный карантин в Тюменской области. Они здоровы, за состоянием соотечественников белорусские медики следят дистанционно.

«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом-24

Что же касается гуманитарного груза, вылетевшего из Беларуси, то в борьбу с коронавирусом он подключится уже буквально 6 февраля. 

# Коронавирус # общество # Андрей Лукьянович # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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