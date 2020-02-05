«Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом

Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной гуманитарный груз сформирован и уже отправлен в Пекин с аэродрома в Мачулищах. На борту военно-транспортного ИЛ-76 – 20 тонн медикаментов и средств защиты. Это уже второй рейс доброй воли. Первый, по решению Президента, состоялся на прошлой неделе. Анастасия Дехтяр побывала на проводах.





Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Пошли на второй заход. Два ИЛ-76 стоят крылом к носу. Этот буквально в воскресение вернулся из Китая, а вот этот, второй, буквально через 15 минут получит команду «На взлёт»!

Напряженное для белорусских военных время – проверка боеготовности Вооруженных Сил. Командир 50-й смешанной авиабазы получил задание на второй вылет в Китай в прямом смысле в небе. Для того, чтобы экипажу пройти предполетную подготовку и перейти в режим готовность номер 1, для военных воздушных асов требуется не более 3 часов. Летит 2 экипажа – это 12 офицеров, чтобы важный груз был доставлен оперативно.

Из практики первого полета: в небе до пункта назначения более 12 часов и 9 часовых поясов, две дозаправки – в Новосибирске и Владивостоке. Посадка в одном из самых сложных аэропортов мира – в Пекине, разгрузка. Кстати, экипаж на землю Поднебесной выходит в полной защитной экипировке.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиабазы Вооруженных Сил Беларуси:

Готовы и на руках нас носить, проводили нас в vip-зал, готовы для нас сделать все. Чувствовалось, что для них это очень знаковое событие. Честь и хвала нашему главе государства, что он первым откликнулся, принял такое решение. Наши летчики переполнены чувством ответственности, гордости за то, что только мы можем выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. Сегодня на сегодня – так работает наша авиация.

Почти 20 тонн груза. Самые востребованные сейчас в Китае позиции: средства индивидуальной защиты, препараты для обеззараживания воздуха, дезинфекции инструментов, помещений.

Посол КНР в Беларуси с особым чувством уважения пожимает руки летному составу и изрекает китайскую мудрость, схожую с нашей, – друг познается в беде. Впрочем, это уже доказанный временем факт. Беларусь поддерживала гуманитарным грузом китайцев и в 2008-м и в 2010-м, когда потрясенные стихией жители КНР терпели бедствие от последствий землетрясения. «Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

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