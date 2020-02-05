Прямой эфир

Коронавирус. В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы с камерами и тепловизорами

05 февраля 2020 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китае число инфицированных и погибших продолжает расти. Заболевание выявлено более чем у 24 тысяч человек. Без малого 500 скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус. В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы с камерами и тепловизорами-1

В КНР ищут альтернативные методы борьбы c вирусом.

ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с распространением коронавируса

В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы, оснащенные камерами и тепловизорами. Информацию о повышении температуры тела или об отсутствии защитной маски роботы передают операторам.

Коронавирус. В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы с камерами и тепловизорами-4

Наши соотечественники, которые пожелали покинуть КНР, минувшей ночью были эвакуированы воздушно-космическими силами России. Их уже разместили в лечебно-реабилитационном центре Тюменской области. Признаков заболевания у белорусов, как и у остальных пассажиров, выявлено не было, однако в целях безопасности им придется пройти двухнедельный карантин.

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

Еще пять граждан нашей страны находятся на карантине в клинике Нур-Султана. Туда из Китая в минувшие выходные их доставил казахский борт.

Коронавирус. В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы с камерами и тепловизорами-7

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом
05 февраля 2020 14:11

Самолёт с 243 пассажирами развернули из-за шутки парня. Он сказал, что болен коронавирусом

ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с распространением коронавируса
05 февраля 2020 08:34

ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с распространением коронавируса

Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу
04 февраля 2020 16:39

Вступили в силу новые правила провоза наличных через границу