Коронавирус. В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы с камерами и тепловизорами

Новости Китая. Китае число инфицированных и погибших продолжает расти. Заболевание выявлено более чем у 24 тысяч человек. Без малого 500 скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гуанчжоу улицы начали патрулировать роботы, оснащенные камерами и тепловизорами. Информацию о повышении температуры тела или об отсутствии защитной маски роботы передают операторам.

Наши соотечественники, которые пожелали покинуть КНР, минувшей ночью были эвакуированы воздушно-космическими силами России. Их уже разместили в лечебно-реабилитационном центре Тюменской области. Признаков заболевания у белорусов, как и у остальных пассажиров, выявлено не было, однако в целях безопасности им придется пройти двухнедельный карантин.

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

Еще пять граждан нашей страны находятся на карантине в клинике Нур-Султана. Туда из Китая в минувшие выходные их доставил казахский борт.