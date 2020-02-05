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«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост

05 февраля 2020 16:21
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Если говорить, как можно стимулировать демографический рост, как обеспечить демографическую безопасность, то здесь, конечно, на правильном пути наше правительство. Может быть, мы не используем тот опыт, который существует и в ряде стран, когда женщина имеет возможность на сокращённый рабочий день. Чтобы можно было не 8 часов работать, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье. Может быть, и мужчины бы тоже воспользовались в каких-то случаях этой возможностью. То есть неполный рабочий день – это один из возможных вариантов.

Также прозвучали такие мнения на эту тему:

– «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь»

– «Мы сейчас вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»

– «Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят!»

Кроме того, эксперты обсудили отношения Беларуси с США и Россией. Смотрите программу 5 февраля в 20.30 на СТВ.   

# Дети # общество # Сергей Рачков

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