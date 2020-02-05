«Чтобы можно было не 8, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье». Рачков о том, как стимулировать демографический рост

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:

Если говорить, как можно стимулировать демографический рост, как обеспечить демографическую безопасность, то здесь, конечно, на правильном пути наше правительство. Может быть, мы не используем тот опыт, который существует и в ряде стран, когда женщина имеет возможность на сокращённый рабочий день. Чтобы можно было не 8 часов работать, а 4 часа поработать и больше внимания уделить семье. Может быть, и мужчины бы тоже воспользовались в каких-то случаях этой возможностью. То есть неполный рабочий день – это один из возможных вариантов.

Также прозвучали такие мнения на эту тему:

– «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь» – «Мы сейчас вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка» – «Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят!»

Кроме того, эксперты обсудили отношения Беларуси с США и Россией. Смотрите программу 5 февраля в 20.30 на СТВ.