Владимир Караник опроверг информацию о том, что студента не проверили на коронавирус в аэропорту

Новости Беларуси. Накануне появилась информация, что китайский студент Академии музыки, прилетевший в минский аэропорт, якобы не прошел проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После служебного расследования, когда были тщательно изучены даже камеры видеонаблюдения, в Минздраве этому факту поставили диагноз – фейк.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Мы очень серьезно относимся ко всей информации, которая свидетельствует о недостаточном контроле за эпидситуацией. Проанализировали записи видеонаблюдения, видно, что данный гражданин прошел через два тепловизора, соответственно, у него дважды была проверена температура тела.

Кроме того, ему было рекомендовано сдать анализ, на сегодня это добровольная процедура. По каким-то причинам он прошел паспортный контроль, после чего выпил кофе, купил газету и уехал. Но сегодня с ним установлена связь. Мы отправили его в инфекционную больницу, где у него взяты все необходимые анализы.