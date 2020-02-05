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Владимир Караник опроверг информацию о том, что студента не проверили на коронавирус в аэропорту

05 февраля 2020 17:15
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Новости Беларуси. Накануне появилась информация, что китайский студент Академии музыки, прилетевший в минский аэропорт, якобы не прошел проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Караник опроверг информацию о том, что студента не проверили на коронавирус в аэропорту-1

После служебного расследования, когда были тщательно изучены даже камеры видеонаблюдения, в Минздраве этому факту поставили диагноз – фейк. 

Владимир Караник опроверг информацию о том, что студента не проверили на коронавирус в аэропорту-4

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:  
Мы очень серьезно относимся ко всей информации, которая свидетельствует о недостаточном контроле за эпидситуацией. Проанализировали записи видеонаблюдения, видно, что данный гражданин прошел через два тепловизора, соответственно, у него дважды была проверена температура тела.

Кроме того, ему было рекомендовано сдать анализ, на сегодня это добровольная процедура. По каким-то причинам он прошел паспортный контроль, после чего выпил кофе, купил газету и уехал. Но сегодня с ним установлена связь. Мы отправили его в инфекционную больницу, где у него взяты все необходимые анализы.

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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