Видеоконференция с Леоном Вишневским. На Минской книжной выставке можно будет задать вопрос автору «Одиночества в сети»

Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В этом году она собрала рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге На международном форуме работает наша съемочная группа. На прямуцю связь студией вышла корреспондент СТВ Яна Шипко. На Минской книжной выставке можно «подарить свой голос книге». Как это работает Каждый стенд интересен по-своему. Например, польский обещает встречу с известным писателем Янушем Леоном Вишневским. Если вы увлекались его романом «Одиночество в сети», то стоит посмотреть на презентацию его продолжения и поговорить с самим писателем по видеосвязи. Также там будет презентация романа Сергея Песецкого «Любовник Большой Медведицы» в уточненном переводе на наш язык.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Уникальность выставки, наверное, в том, что это рассказ про книги 2019 года. Поэтому ее нельзя будет повторить в 2021, 2022-м и последующем, нельзя было ее сделать такой в 2018 и 2019-м. Каждая выставка – это целый год труда книгоиздателей, авторов, публицистов и журналистов.