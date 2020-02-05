«Наиболее востребованные позиции». Беларусь отправляет второй самолёт с гуманитарным грузом в Китай

Новости Беларуси. Беларусь вновь протягивает руку помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Сформирован очередной гуманитарный груз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая В эти минуты с военного аэродрома в Мачулищах готовится к вылету самолет Ил-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Это уже второй рейс доброй воли. На пути в Пекин лайнер ожидают две дозаправки в Новосибирске и Владивостоке.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Мы запрашиваем то, что наиболее необходимо. Увеличилось количество индивидуальных средств защиты, дезсредства по-прежнему актуальны, то есть здесь мы работаем под потребности. Но кардинально это наиболее востребованные позиции: средства индивидуальной защиты, средства для обеззараживания воздуха и средства для дезинфекции инструментов, помещений и рук персонала.

Мы работаем в тесном контакте с Китайской Народной Республикой. Мы знаем, что они тоже начинают разворачивать в том числе и производство тех позиций, которых не хватает. И если будет какая-то потребность и те позиции, которые мы можем быстро произвести и поставить в Китай, а у них будут с этим проблемы – естественно, помощь будет оказываться и дальше.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси:

Хочу от правительства Китайской Народной Республики поблагодарить лично Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко и правительство вашей страны за то, что представляют необходимую помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. После вспышки пневмонии нового типа Беларусь стала первой страной, которая направила материальные ресурсы, и первой страной, которая это сделала во второй раз.