Лукашенко – губернатору Пермского края: после распада Союза у нас осталось очень много «косяков» по реновации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовы в сельском хозяйстве, социальной сфере, промышленности строить под ключ. Министр здесь присутствует, если это нужно будет. Немало сделали с Пермским краем по строительству, поэтому потерять это нельзя. Готовы здесь подключиться. Тем более, что после этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, надо развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем преодолевать якобы некие барьеры. По крайней мере с президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет.

После распада Советского Союза – вы, наверное, так же, как и в Беларуси, это чувствуете – у нас осталось очень много «хвостов» и «косяков» (всего хватает) по реновации, восстановлению и строительству нового жилья. Но главное, это тот огромный объем жилья, который был построен в послевоенное время, вообще в советский период и касается лифтового оборудования. Мы также сохранили гигантское свое предприятие, которое работало тогда на всю страну. Конечно, и у нас эта проблема немалая – замена лифтов. Но мы готовы подставить плечо вам. Я знаю, что это надо. Это везде в России нужно. Дай бог выполнить все заказы. Но готовы в этом направлении работать. Может быть, у вас будут какие-нибудь предложения, пожалуйста, министры как раз здесь присутствуют, вы можете обсудить эти проблемы. Но, Дмитрий Николаевич, все, о чем вы договоритесь в правительстве, все вопросы, по которым мы примем решения, вы можете не сомневаться – мы обязательно исполним.

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