Лукашенко: «Если люди не накормлены, не могут себя обеспечить продуктами питания – нечего разговаривать о суверенитете»

Новости Беларуси. Белорусы готовы для россиян сделать невозможное. Об этом 28 июля заявил Президент на встрече с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион входит в десятку самых успешных в России, кстати, у нынешнего руководителя – белорусские корни. У нашей страны и Прикамья тоже много общего. Во Дворце Независимости речь шла о земледелии, строительстве и новых совместных проектах в промышленности. Подробнее об экономическом сотрудничестве двух стран расскажет наш корреспондент Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

20 % калия в мире родом из Беларуси. И столько же из Прикамья России. Хотя вся соль нашего сотрудничества гораздо глубже. В промышленной кооперации и новых инновационных проектах. Как раз это обсуждают в так называемом губернаторском зале наш Президент с руководителем Пермского края России.

Так встречают не просто деловых партнеров – друзей. Прикамье – индустриально развитый регион России. По индексу экономического развития на 10 месте. Потенциал для сотрудничества велик. То, чего в соседней России не достает, а западные партнеры отказались поставлять, заместить готова Беларусь. Причем мы же не только предлагаем лишь товары, но прежде всего – совместно развивать новые компетенции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы всегда говорите, что этот край – опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать (подробнее читайте здесь).

Дмитрий Махонин – руководитель новой формации. В пермской делегации по настоянию губернатора не только чиновники. Руководители десяти промышленных флагманов региона и даже ученые. В планах трехдневного визита – внимательное знакомство с нашими предприятиями и заключение новых соглашений о поставках техники. С одной стороны Беларусь и Пермский край схожи, с другой – могут дополнить друг друга. Губернатор Пермского края: нам нужно подумать над прямым рейсом между Пермью и Минском. Читайте здесь.

Делегация пермяков посетит сразу несколько промышленных локаций. Наш автопром совместно с АПК – визитная карточка белорусского экспорта. Во Дворце Независимости звучат, казалось бы, знакомые, но такие точные слова.