«Нас решили забросать трупами». Щёкин о ситуации с беженцами, которых отказываются принимать Польша и Литва

Новости Беларуси. Ситуация с погибшими мигрантами на белорусско-польской границе не может оставить равнодушным. Действия поляков привели к смерти ни в чем не повинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как Беларуси быть в той ситуации, когда по периметру нас забрасывают трупами? Ответы ищут Григорий Азаренок и философ Николай Щекин. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях философ, политолог Николай Щекин. Николай Сергеевич, о чем подумали, когда узнали, прочитали эту новость? Николай Щекин, философ, политолог:

Сложилось устойчивое впечатление, что нас, наверное, решили забросать трупами, и из этих трупов мигрантов сделать стену, наверное, от нас или как, я не знаю. И второй был момент, вот эти гестаповские методы польской власти, литовской власти до добра не доведут. Будут еще трупы, о чем мы с вами и говорили. Григорий Азаренок:

Чем они руководствуются? Я так понимаю, что они хотят остановить этот поток, поток, который они сами и организовали, сначала разрушив эти страны, а потом позвав их к себе, этих людей. Они сами организовали этот поток и теперь они его хотят остановить, тормознуть трупами, страданиями, смертями, околевшими людьми. Сейчас уже холодная осень на дворе. Григорий Азарёнок: уже известно о пятерых погибших. Но панам, литовским лесным братьям и прочей нежити уже плевать. Подробнее здесь.

Николай Щекин:

Вот эти доморощенные страны прибалтийские и Польша, они же подчиняются только вашингтонскому болоту, выполняют определенный заказ, чтобы взорвать Европу изнутри. Посмотрите, как они относятся даже к немцам, к своим ближайшим соседям. Сегодня мы видим оторванность этих стран вообще от цивилизованного мира. Они становятся изгоями. Посмотрите, даже Европарламенту нечего сказать. И не потому что они свои, нет. Григорий Азаренок:

Нельзя вякнуть, это американские агенты. О беженцах, которых отказываются принимать Польша и Литва: «Это нацизм чистейшей воды» Николай Щекин:

Вот о чем и речь. Нельзя вякнуть, но при этом они вышли из-под контроля вообще Европы. Ведь по всем международным конвенциям о мигрантах они обязаны принимать. Во-первых, вы разбили Ближний Восток, и не только Ближний Восток, свыше 10 стран. Вы просто разбили, принимали в этом участие. Григорий Азаренок:

Вооруженные силы Польши, Прибалтики. Николай Щекин:

НАТО участвовало, все эти государства-члены НАТО. Там около 50 стран и союзники НАТО участвовали. Вы кричали всю дорогу о том, что вы готовы принять этих мигрантов, это трудовые ресурсы, теперь же, 17 числа на Сейме было принято решение, что мало того что не принимать этих беженцев, так к тому же, если появились на их территории, закрывать им шенгенскую визу. Кто вы такие, чтобы это делать? Они же не к нам идут, ведь Президент Беларуси прав – они не к нам идут, они к вам идут, в хорошую жизнь. Но здесь наравне хочу сказать, что меня просто поразила реакция наших вот этих вот и беглых, как вы говорите, змагаров. Получается, что для наших змагаров и нашей оппозиции вот эти вот с Ирана кто бежит, от горя, которое принесла Европа.

Григорий Азаренок:

Они так и пишут – чурбаны. Николай Щекин:

Вы представляете, это нацизм чистейшей воды. Это расизм, который появился сейчас в Америке, который постепенно переходит уже в Европу. Но я вам хочу сказать, поляки, Польша, вообще руководство Польши, литовцы играют в опасную игру. Опасную игру – потому что мы еще не знаем, кто вместе с талибами сейчас переходят границу и едут в Европу, кстати. Поэтому тут еще ответочка, я думаю, и от Афганистана будет в этом смысле. «Если вы разбили, помогайте, пожалуйста». Почему польские и литовские власти не предложили помощь беженцам? Николай Щекин:

Кстати, именно Президент выступил с инициативой, чтобы действительно помочь, гуманитарную помощь оказать Афганистану. Я что-то не вижу, что польское руководство, литовское руководство тоже с такой инициативой выступило. Если вы разбили, помогайте, пожалуйста. Более того, они там же, давайте будем говорить откровенно, принимали участие в коррупционных схемах и отмывали свои же деньги для своих политических элит. Ведь мы не знаем, сколько Польша, Литва и Латвия еще получили с этого. Натовский батальон стал батальоном СС, который как раз сейчас выталкивает и уничтожает вот этих вот мигрантов. Считайте, это батальоны СС, те, которые Хатынь уничтожали.

Григорий Азаренок:

При этом чего стоит ожидать от стран? Мы уже много всего говорили. Вот, они там в 2000-х сносили памятники советским солдатам, вот тут прославят Райса Бурового, вот тут – польских легионеров, вот тут еще что-нибудь скажут. И вроде как это научные дискуссии. А потом это выливается в польского пограничника, которому дать электрической перчаткой хочется. Николай Щекин:

В течение 30 лет просто выжигали это поле памяти, исторической правды. Ходили эсэсовские батальоны в Риге, в Вильнюсе, вот теперь получили они это все. Григорий Азаренок:

Теперь пограничник, который вырос на этих книжках, на Райсе Буром и так далее, ему ничего не стоит убить человека другой национальности. Николай Щекин:

Абсолютно. Причем заметьте, сегодня уже пошли обвинения в наш адрес. А ведь Лукашенко несколько дней назад… Григорий Азаренок:

Моравецкий выступил… «Это милитаризация границы, это продвижение инфраструктуры НАТО» Николай Щекин:

Моравецкий вообще негодяй. Это преступная власть, это преступники. И я думаю, надо выходить в Совбез Организации Объединенных Наций не просто с осуждением, а чтобы формировали новый Нюрнбергский процесс. Это преступники, которые уничтожают, кстати, и свой народ. Вы посмотрите, что было несколько недель назад, когда свои же общественные организации польские забили тревогу и стали помогать этим беженцам. Что они сделали? Они ввели чрезвычайное положение. Григорий Азаренок:

Любой журналист, который появится, любой волонтер сразу вне закона, в каталажку. Все.

Николай Щекин:

Вот о чем речь. Что такое чрезвычайное положение сделать около нашей границы? Так кто готовится и к чему? Григорий Азаренок:

Это милитаризация границы называется. Николай Щекин:

Это милитаризация границы, это продвижение инфраструктуры НАТО. Это разведывательные вещи. И, опять-таки, там безнаказанно можно творить все что угодно. Григорий Азаренок:

И сказать: чрезвычайное положение. Николай Щекин:

О чем речь. То, что грузовиками привозят туда этих беженцев и выбрасывают в буквальном смысле на наших границах... Григорий Азаренок:

Уже словленных в Польше, уже попавших в Евросоюз. Это нарушение не просто каких-то конвенций. Это просто нарушение всего чего угодно, польских законов и каких угодно. О том, как Беларуси отстоять суверенитет: «Только в союзе с Россией, в союзе с ОДКБ» Николай Щекин:

Более того, вы посмотрите, какими методами они действуют. Почему я говорю, что это гестаповские методы? С собаками и оружием. Это как называется? Тот самый батальон натовский, который под это был заряжен. А это и называется фашиствующая демократия, которая разбила Ближний Восток, Афганистан. Ну, наверное, хотят спровоцировать Беларусь на какую-то региональную войну, такое складывается впечатление. И подтявкивание украинских властей в этой связи до добра не доведет.

Григорий Азаренок:

Президент сам сказал, что соседей не выбирают. Мы вынуждены с ними строить отношения, жить, но север, запад и юг – мы окружены фактически фашистскими государствами. Как нам себя вести в этой ситуации? Николай Щекин:

Только в союзе с Россией, в союзе с ОДКБ. Уже 20 лет будет ОДКБ в следующем году. Я считаю, что только в этом контексте можно отстоять суверенитет. Мы наблюдателем в ШОС являемся. Вы видите, сейчас Египет присоединился в качестве наблюдателя. Даже Катар, самая богатая страна. Мы видим, как нас встречают. Более того, даже последнее предложение Александра Григорьевича Лукашенко о том, чтобы создать медицинскую ассоциацию вместо ВОЗ (тоже по большому счету фашистская организация, то, что они сделали со своими людьми в Европе). Создать специальные службы и вообще вопросы безопасности биологического характера, перейти на национальную валюту. Кстати, все инициативы Президента, вы заметили, несколько дней назад были полностью поддержаны всеми членами ШОС и наблюдателями и приняты на ура. Теперь только конструкция должна выстраиваться, чтобы все это реализовывать. Но там же Президент рассказал о нашей ситуации, причем открыто рассказал, во-первых, о роли Европы, коллективного Запада в Афганистане и о том, что на границах ОДКБ делается. Кстати, это было холодным душем. Поэтому Моравецкому надо думать о том, какие вещи собирать и в какую тюрьму лучше ехать, если уж об этом пошло. История вернется, все по циклу, и в этом смысле расплата придет. И все обвинения в адрес Беларуси и Москвы они, по меньшей мере, глупы. «Боюсь делать плохие прогнозы, но будут еще трупы» Григорий Азаренок:

Николай Сергеевич, ваш прогноз, что будет дальше? Потому что погода не будет улучшаться.