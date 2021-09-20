Григорий Азарёнок: уже известно о пятерых погибших. Но панам, литовским лесным братьям и прочей нежити уже плевать
Новости Беларуси. Ситуация с погибшими мигрантами на белорусско-польской границе не может оставить равнодушным. Действия поляков привели к смерти ни в чем не повинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как Беларуси быть в той ситуации, когда по периметру нас забрасывают трупами?
Ответы ищут Григорий Азаренок и философ Николай Щекин. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Это уже не шутки. Не кураж. Не ради красного словца. На наших границах умирают люди. Ломаются судьбы. В холодном лесу, под плач дождя. Так называемые страны свободной Европы стали концлагерями. Их вооруженные структуры, не стесняясь, в открытую показывают свое гестаповское нутро. И сколько еще крови прольют демократы – никто не знает. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
И уже бесполезно даже говорить. Не соберется Совбез ООН, не будет экстренного заседания ЕСПЧ, Алексиевич не тявкнет ни слова.
Подробнее – в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Ее гуманистическое мировоззрение просто не заметит очередного трупа, не заметит, что поляки лишили матери очередного ребенка.
А теперь посмотрите на эти довольные, лоснящиеся хари. Это защитник прав ЛГБТ Илья Салей встретился с евродипломатом Робертом Бедронем. Посмотрите, как им весело, как они довольны собой. И им обоим наплевать на жизнь ни в чем не повинной женщины, убитой польскими палачами.
Григорий Азаренок:
А ведь эта семья шла к ним. В Европу. Не в Беларусь они хотели попасть. Они хотели попасть туда, где им рай обещали. Где мечты о демократии, свободе и равенстве им сулили. А получили они перчатку с металлом и труп. И всем плевать. Для них люди – они и их любовники. Все остальные – клопы, которых можно убивать без всякой на то причины.
Порядочность, заботу, уважение на этом континенте люди находят только в Беларуси. Посмотрите, как бойцы внутренних войск делятся с мигрантами своим пайком. Это люди, которые с детства знают, что такое помощь ближнему. Несмотря на язык и цвет кожи, они помогут. Это называется – быть людьми. А вы, западные уроды, давно уже не люди. Вы не женщину очередную убили, вы себя давно убили. Вы трупы, холодные, разложившиеся мерзкие трупы. В свой ад вы тянете и нас.
Григорий Азаренок:
Уже известно о пятерых погибших. Ночи будут холоднее и холоднее. Но панам, литовским лесным братьям и прочей нежити уже плевать. Но самое отвратительное, самое поганое – это наша хевра. Бесчеловечные животные под названием змагары. Открывать комментарии оппопомоек нужно только для того, чтобы убеждаться. Нет той мерзости, которую не изрыгнули бы из себя люди со светлыми лицами. А начал эту кампанию обвинений людей спившийся Латушко. Он будет оправдывать свое панское начальство, даже когда они открыто начнут стрельбу по людям с пулеметных вышек.
Нужно отдавать отчет в реальности. С севера, запада и юга мы окружены фашистскими недогосударствами. Они готовы к любой провокации. Их руководство обезумело и способно на все. Ничего для них не значит ни одна человеческая жизнь. Они убьют сколько угодно людей и обвинят в этом нас с Москвой. Они уже это делают. Вот только тех, кого вы волокли, били, травили, этих людей вы не обманете. Они все своими глазами видели. И они расскажут это своим собратьям. Доиграетесь.