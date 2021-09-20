Григорий Азарёнок: уже известно о пятерых погибших. Но панам, литовским лесным братьям и прочей нежити уже плевать

Новости Беларуси. Ситуация с погибшими мигрантами на белорусско-польской границе не может оставить равнодушным. Действия поляков привели к смерти ни в чем не повинных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как Беларуси быть в той ситуации, когда по периметру нас забрасывают трупами? Ответы ищут Григорий Азаренок и философ Николай Щекин. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Это уже не шутки. Не кураж. Не ради красного словца. На наших границах умирают люди. Ломаются судьбы. В холодном лесу, под плач дождя. Так называемые страны свободной Европы стали концлагерями. Их вооруженные структуры, не стесняясь, в открытую показывают свое гестаповское нутро. И сколько еще крови прольют демократы – никто не знает. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». И уже бесполезно даже говорить. Не соберется Совбез ООН, не будет экстренного заседания ЕСПЧ, Алексиевич не тявкнет ни слова. Подробнее – в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Ее гуманистическое мировоззрение просто не заметит очередного трупа, не заметит, что поляки лишили матери очередного ребенка. А теперь посмотрите на эти довольные, лоснящиеся хари. Это защитник прав ЛГБТ Илья Салей встретился с евродипломатом Робертом Бедронем. Посмотрите, как им весело, как они довольны собой. И им обоим наплевать на жизнь ни в чем не повинной женщины, убитой польскими палачами.

Григорий Азаренок:

А ведь эта семья шла к ним. В Европу. Не в Беларусь они хотели попасть. Они хотели попасть туда, где им рай обещали. Где мечты о демократии, свободе и равенстве им сулили. А получили они перчатку с металлом и труп. И всем плевать. Для них люди – они и их любовники. Все остальные – клопы, которых можно убивать без всякой на то причины. Порядочность, заботу, уважение на этом континенте люди находят только в Беларуси. Посмотрите, как бойцы внутренних войск делятся с мигрантами своим пайком. Это люди, которые с детства знают, что такое помощь ближнему. Несмотря на язык и цвет кожи, они помогут. Это называется – быть людьми. А вы, западные уроды, давно уже не люди. Вы не женщину очередную убили, вы себя давно убили. Вы трупы, холодные, разложившиеся мерзкие трупы. В свой ад вы тянете и нас.