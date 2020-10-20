Правильное питание, мотивация и знакомства с иностранцами. Белоруска рассказала, как бег изменил её жизнь

Новости Беларуси. Кайф, драйв, гордость за себя и преодоленную дистанцию, мысли о том, что можно будет съесть мороженое или шоколадку. Это и многое другое заряжает энергией на пути к финишу, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В бег Александра пришла совершенно случайно. До этого, как и большинство представительниц прекрасного пола, бегала для поддержания формы и хорошей фигуры. А потом и сама не заметила, как оказалась на первом Минском полумарафоне.

Александра Тапунова, участница марафонов:

Меня позвал дядя, который тоже бегает. Звал он меня очень долго, наверное, месяца два, и я все время говорила «нет», потому что это были профессиональные тренировки. В этом году – 5 лет моих именно профессиональных тренировок. То есть, я пришла, просто сказала дяде: окей, я приду на первую тренировку просто посмотреть, что это.

И вот эта атмосфера бегунов, тренировок, этот заряд и драйв меня так захватил, что я упустила момент, когда уже зарегистрировалась на первый Минский полумарафон. А когда я его пробежала, то историю было не остановить. Потом пошли марафоны, рекорды. Потом я стала бегать каждый Минский полумарафон, потому что, по сути, я выросла на этой дистанции, на этом забеге.

Как и всем спортсменам, нашей героине приходится придерживаться правильного питания: нужно соблюдать баланс углеводов и белков. За долгое время в спорте Александра уже привыкла к такому режиму. Хотя иногда все же хочется побаловать себя чем-нибудь запретным.

Александра Тапунова:

Диета соблюдается непосредственно перед основным стартом, за пару месяцев, потому что тяжелая пища мешает тяжелым тренировкам.

С выпускником Гарварда и иностранным гостем Александра познакомилась в Instagram. Общие интересы, общительность и желание помочь объединили уже нынешних друзей и компаньонов.

Александра Тапунова:

Так как бег объединяет людей, я хочу познакомить вас со своим другом, коллегой, бегуном. Он приехал к нам из США. Зовут его Фрей. Человек, который пробежал два мейджерских марафона у себя на родине. И вот сейчас он в Беларуси. Мы перенимаем опыт друг друга.

Фрэйзер Симпсон, зарубежный участник марафонов:

Я люблю бегать. А иногда, когда бегаешь, ты встречаешь крутых друзей. Фрей принимал участие в забегах на разные дистанции и сегодня готов делиться опытом. Ведь, если бегать в компании, то гораздо веселее, к тому же, можно и посоперничать для стимула.

Александра Тапунова:

Как сказал Фрей, я тоже хочу собрать все медали со всего мира, собрать свою беговую карту. В частности, мейджоры – Нью-Йорк, Чикаго и Бостон – одни из самых известных дистанций в мире. Я хочу узнать всякие секретики и сделать это очень быстро. У меня где-то десять марафонских медалей и больше 20 полумарафонских . Я не бегаю все рандомно, каждый старт осознанный, два-три раза в год. Соответственно, чтобы столько собрать медалей, мне понадобилось очень много времени.

Многие считают, что музыка сбивает с ритма и мешает концентрироваться, но это не совсем так. Часто приятная мелодия помогает зарядиться на успех и преодолеть дистанцию. Наш иностранный гость в теплое время года любит бегать с музыкой, а вот зимой предпочитает прислушиваться к своим мыслям. Что касается Александры, то ее драйвовые ритмы сопровождают всегда.