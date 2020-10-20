«Это настолько зарядило энергией, что я стала плакать». Участники забегов рассказали интересные случаи из марафонов

Новости Беларуси. В бег Александра пришла совершенно случайно. До этого, как и большинство представительниц прекрасного пола, бегала для поддержания формы и хорошей фигуры. А потом и сама не заметила, как оказалась на первом Минском полумарафоне, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Медали – главный атрибут любых соревнований, и их у Александры в достатке. Посещенных городов и того больше: Афины, Флоренция, Франкфурт, Тбилиси и многие другие. Немало в копилке спортсменки интересных случаев и мотивирующих историй.

Александра Тапунова, участница марафонов:

Что касается заряда, это был Золотой мост во Флоренции. Это очень узенький мост с брусчаткой, и там собралось так много людей, которые решили поддержать марафонцев. Когда мы свернули с большой, широкой дороги на этот Золотой мост, там был такой крик «ууу», и это прям настолько зарядило энергией, что я даже стала плакать, мне это сбило дыхание. В этом году Александра впервые решила попробовать себя в качестве тренера.

Александра Тапунова:

Я набрала несколько людей и готовила их к Минскому полумарафону. В следующем году мы обязательно подготовимся еще раз, и сделаем это все вместе. Получается, с моей стороны круг замкнется. То есть, меня в свое время подготовили, подготовлю и я. В дальнейшем я тоже буду развивать это направление. По словам Александры, бегуны – очень открытые люди, с ними легко познакомиться и сдружиться. Даже будучи за границей без знания языка.

Александра Тапунова:

На самом деле, я все время стараюсь бегать за границей в чем-то белорусском. Чтоб надпись была «Беларусь», может быть флаг или что-то такое. И люди русскоговорящие, живущие там, сразу замечают. Они сразу подходят, можно по-русски услышать «А вы из Беларуси? Серезно? А вы сюда прилетели?» Ко мне так подошли в Афинах.

Парень в Польше увидел у меня надпись «Беларусь», подошел и спросил: «А вы серьезно из Беларуси прилетели?». Я решила пошутить, говорю: «Нет, почему? Прибежала». Это настолько приятно – встретить земляков. И даже если вы встретитесь с иностранцами, бегуны тоже очень открытые, жаждут знакомства. Кстати, об иностранцах. Интересно, что же думает о нашей стране гость из США? Давайте спросим у него.

Фрэйзер Симпсон, зарубежный участник марафонов:

Беларусь – фантастическая страна, она прекрасная. Больше всего заграничного гостя удивило дружелюбие белорусов. А еще он любит путешествовать по стране и единственным недостатком считает отсутствие гор, чтобы можно было взять разбег.

Фрэйзер Симпсон:

Давай-давай. Эту фразу можно часто услышать на соревнованиях. Поддержка со стороны играет большую роль, это заряжает на победу. Но и немаловажно ставить перед собой цели, которых хочется достичь.