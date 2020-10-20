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Стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция. Чем будут заниматься учёные?

20 октября 2020 06:22
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Новости Беларуси. Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября наши ученые отправятся в Санкт-Петербург, а оттуда уже в Антарктику.

Полярники продолжат строительство Белорусской антарктической станции, а также научные исследования.

Стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция. Чем будут заниматься учёные?-1

Результаты отечественных ученых уже получили признание в мировом антарктическом сообществе. Некоторые разработки нашли применение в национальных и международных проектах. К примеру, открыты новые для науки виды беспозвоночных, составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, что уже можно считать национальным достоянием Беларуси.

Стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция. Чем будут заниматься учёные?-4

Нынешняя экспедиция продлится до середины февраля. Кстати, в Антарктике это последний месяц лета.

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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