Стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция. Чем будут заниматься учёные?

Новости Беларуси. Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции дали в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 октября наши ученые отправятся в Санкт-Петербург, а оттуда уже в Антарктику.
Полярники продолжат строительство Белорусской антарктической станции, а также научные исследования.
Результаты отечественных ученых уже получили признание в мировом антарктическом сообществе. Некоторые разработки нашли применение в национальных и международных проектах. К примеру, открыты новые для науки виды беспозвоночных, составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, что уже можно считать национальным достоянием Беларуси.
Нынешняя экспедиция продлится до середины февраля. Кстати, в Антарктике это последний месяц лета.