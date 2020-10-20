Стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция. Чем будут заниматься учёные?

20 октября наши ученые отправятся в Санкт-Петербург, а оттуда уже в Антарктику.

Результаты отечественных ученых уже получили признание в мировом антарктическом сообществе. Некоторые разработки нашли применение в национальных и международных проектах. К примеру, открыты новые для науки виды беспозвоночных, составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, что уже можно считать национальным достоянием Беларуси.