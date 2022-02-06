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«Вы достигли высот». Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с юбилеем

06 февраля 2022 11:43
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Новости Беларуси. Он стал одним из самых ярких танцовщиков в истории белорусского Большого театра, подчинив себе самые сложные образы. Народному артисту БССР Виктору Саркисьяну исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди его лучших партий критики называют Нурали в «Бахчисарайском фонтане», роль Пьеро в балете «Арлекинада» и Тореро в «Кармен-сюита».

«Вы достигли высот». Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с юбилеем-1

Поздравление с юбилеем народному артисту направил Александр Лукашенко, пожелав юбиляру здоровья и неисчерпаемой творческой энергии.

«Вы достигли высот». Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с юбилеем-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря исключительному таланту и преданному служению искусству вы достигли высот профессионального мастерства, создали ряд незабываемых сценических образов, которые восхищают любителей белорусского балета. Сегодня вы щедро делитесь знаниями с молодыми артистами, помогаете им реализовать собственные способности и вдохновляете на новые свершения.

Завершив карьеру танцовщика в 1989 году, Виктор Саркисьян попробовал себя в роли режиссера-хореографа. Ставил балетные спектакли даже за рубежом. С 1993 Виктор Владимирович преподает в Академии искусств. Обучает хореографии будущих актеров театра и кино.

# Балет # общество # Александр Лукашенко # Виктор Саркисьян # Фотофакт

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