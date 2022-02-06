Приманивали свёклой и сеном. На белорусско-польской границе зубру помогли пройти через колючую проволоку

Манька, так назвали животное смотрители Беловежской пущи, несколько недель гуляла в приграничной полосе. Зубра много раз приманивали свеклой и сеном, чтобы он смог примкнуть к стаду. Однако Манька оказалась очень настойчивой, не поддавшись на приманку. В результате польские солдаты демонтировали часть проволоки. И животное смогло продолжить путь. С момента появления колючей проволоки, установленной польской стороной на границе с Беларусью, история с Манькой, пожалуй, единственная, где обошлось без жертв. Пытаясь преодолеть заграждение, животные практически всегда погибают.