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Приманивали свёклой и сеном. На белорусско-польской границе зубру помогли пройти через колючую проволоку

06 февраля 2022 11:35
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Новости Беларуси. История с белорусско-польской границы. Несвойственную жалость проявили польские силовики для спасения зубра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Приманивали свёклой и сеном. На белорусско-польской границе зубру помогли пройти через колючую проволоку-1

Манька, так назвали животное смотрители Беловежской пущи, несколько недель гуляла в приграничной полосе. Зубра много раз приманивали свеклой и сеном, чтобы он смог примкнуть к стаду. Однако Манька оказалась очень настойчивой, не поддавшись на приманку. В результате польские солдаты демонтировали часть проволоки. И животное смогло продолжить путь. С момента появления колючей проволоки, установленной польской стороной на границе с Беларусью, история с Манькой, пожалуй, единственная, где обошлось без жертв. Пытаясь преодолеть заграждение, животные практически всегда погибают.  

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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