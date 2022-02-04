Лукашенко в интервью Соловьёву: «Я не считаю себя Создателем»

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Этим обстоятельным и долгожданным для теле- и радиоведущего разговором во Дворце Независимости открыли информационный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Соловьев: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит» – читайте здесь .

Соловьеву показали тот самый автомат, с которым Александр Лукашенко выходил на проспект Победителей в августе 2020-го и провели небольшую экскурсию по Дворцу Независимости. Само же интервью было больше похоже на беседу, диалог, а не стандартный вопрос-ответ. В процессе дискутировали и где-то даже философствовали.

Соловьев сравнивал Александра Лукашенко с сингапурским политиком Ли Куан Ю, рассуждал на тему предательства и предателей, с которыми столкнулся белорусский Президент. А еще спросил, кем себя ощущает Александр Лукашенко в отношении нашей страны. Предложил несколько вариантов: от очевидного (Президент) до Создателя. С последним не согласился, ведь глобально создателями той Беларуси, в которой мы сегодня живем, является не один человек, а целое поколение.

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК: Вы – Президент Беларуси, вы – отец белорусского народа, вы – диктатор, от воли которого зависит жизнь каждого белоруса. Вы внутренне себя как видите?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человеком. Я не стал, не приобрел тех качеств, к счастью. Я не считаю себя Создателем. Я вместе со своими коллегами, которые со мной работали в разные времена, создал это суверенное независимое государство впервые, Владимир Рудольфович, вы историю хороша знаете, впервые в истории Беларуси. Я так считаю. Это главное. Мое поколение, не только я, сделали.

Владимир Соловьев:

Это ваше детище?

Александр Лукашенко:

Это мое родное. У меня кроме этого больше ничего нет, чтобы ты знал.