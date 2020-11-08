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«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь

08 ноября 2020 17:00
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По своему менталитету чеченцы чем-то напоминают белорусов: радушные, трудолюбивые, патриотичные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-1

Несмотря на все тяготы жизни и трагические моменты в судьбе родной земли, вайнахи верят в светлое будущее и стараются сделать все, чтобы их жизнь и жизнь их детей как можно скорее напоминали все то, что было до войны.

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«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-4

Они строят дороги и дома, открывают школы и детские сады, садят деревья и украшают цветами улицы, создают новые рабочие места. Пример тому  тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг».

«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-7

Нурбек Адаев, директор тепличного комплекса «ЮгАгроХолдинг»:
«ЮгАгроХолдинг» сегодня состоит из двух запущенных тепличных комплексов общей площадью около 20 гектаров. Первый тепличный комплекс запущен в марте в 2017 году. Общий объем производства – 14 тысяч тонн в прошлом году мы произвели продукции. В этом году, думаем, еще увеличится.

«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-10

Голландская технология, чеченское трудолюбие и, представьте себе, белорусская техника. Здесь выращивают две главные культуры: помидоры и огурцы.

«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-13

Продукт реализуют по всей России. В 2020 году поставка планировалась и к нам, но из-за пандемии вояж томатов в Беларусь перенесли.

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«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-16

Нурбек Адаев:
Всегда мы вспоминаем белорусские тракторы и машины «КАМАЗ». Естественно, сейчас мы хотим именно с белорусской компанией по семенизации заниматься семенизацией нашего продукта. То есть делать его не просто экологически чистым, но и полезным.

«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь-19

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# Беларусь-Россия # Экономика # Нурбек Адаев # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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