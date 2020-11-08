«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь

По своему менталитету чеченцы чем-то напоминают белорусов: радушные, трудолюбивые, патриотичные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несмотря на все тяготы жизни и трагические моменты в судьбе родной земли, вайнахи верят в светлое будущее и стараются сделать все, чтобы их жизнь и жизнь их детей как можно скорее напоминали все то, что было до войны. Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ

Они строят дороги и дома, открывают школы и детские сады, садят деревья и украшают цветами улицы, создают новые рабочие места. Пример тому – тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг».

Нурбек Адаев, директор тепличного комплекса «ЮгАгроХолдинг»:

«ЮгАгроХолдинг» сегодня состоит из двух запущенных тепличных комплексов общей площадью около 20 гектаров. Первый тепличный комплекс запущен в марте в 2017 году. Общий объем производства – 14 тысяч тонн в прошлом году мы произвели продукции. В этом году, думаем, еще увеличится.

Голландская технология, чеченское трудолюбие и, представьте себе, белорусская техника. Здесь выращивают две главные культуры: помидоры и огурцы.

Продукт реализуют по всей России. В 2020 году поставка планировалась и к нам, но из-за пандемии вояж томатов в Беларусь перенесли. «Народ, который заслуживает большого уважения». Что в Чечне думают о белорусах?