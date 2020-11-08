Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных

Гудермес – именно здесь проходят подготовку чеченские военные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

База Российского университета спецназа – это 450 гектаров, где работает уникальный образовательный центр: ведется работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ

На базе комплекса запущено серийное производство первых боевых багги «Чаборз М-3». Они уже используются на военных учениях.

Павел Козлов, старший инспектор института российского спецназа:

Здесь проходят подготовку как спецподразделения, сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, так и гражданские лица по специальным, разработанным для них программам обучения.