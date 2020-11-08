Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных

Гудермес – именно здесь проходят подготовку чеченские военные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гудермес – именно здесь проходят подготовку чеченские военные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
База Российского университета спецназа – это 450 гектаров, где работает уникальный образовательный центр: ведется работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка.
Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ
На базе комплекса запущено серийное производство первых боевых багги «Чаборз М-3». Они уже используются на военных учениях.
Павел Козлов, старший инспектор института российского спецназа:
Здесь проходят подготовку как спецподразделения, сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, так и гражданские лица по специальным, разработанным для них программам обучения.
На базе стрелковых галерей и тактического города ежегодно проводится Открытый чемпионат Чеченской Республики, посвященный памяти первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова по тактической стрельбе среди силовых подразделений.
К слову, в 2019 году серебряными призерами этого состязания (среди более чем 30 команд) стали белорусы.
Читайте также:
Первый мой предок пришёл сюда в 962 году». Почему чеченцам там важно восстановить древнее село Хой
Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?
«Народ, который заслуживает большого уважения». Что в Чечне думают о белорусах?