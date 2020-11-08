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Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных

08 ноября 2020 17:43
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Гудермес – именно здесь проходят подготовку чеченские военные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных-1

База Российского университета спецназа – это 450 гектаров, где работает уникальный образовательный центр: ведется работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. 

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Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных-4

На базе комплекса запущено серийное производство первых боевых багги «Чаборз М-3». Они уже используются на военных учениях.

Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных-7

Павел Козлов, старший инспектор института российского спецназа:
Здесь проходят подготовку как спецподразделения, сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, так и гражданские лица по специальным, разработанным для них программам обучения.

Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных-10

На базе стрелковых галерей и тактического города ежегодно проводится Открытый чемпионат Чеченской Республики, посвященный памяти первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных-13

К слову, в 2019 году серебряными призерами этого состязания (среди более чем 30 команд) стали белорусы. 

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# Вооруженные силы # калейдоскоп # Павел Козлов # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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