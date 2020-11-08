Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?

Чем выше горы, тем ниже «Приоры». Несколько лет назад дороги Чечни были заняты этой моделью на 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чем выше горы, тем ниже «Приоры». Несколько лет назад дороги Чечни были заняты этой моделью на 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сегодня их подвинули «Гранты». Автомобили собирают здесь же, на предприятии в Аргуне, с 2016 года. На «Чеченавто» работают 254 человека.
Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ
Арби Шургаев, начальник отдела технического контроля предприятия «Чеченавто»:
С прошлого года мы перешли на новую комплектацию Granta Facelift. На заводе в сутки выпускаем 35 автомобилей. Главный акцент, которого мы придерживаемся, – это качество. Самое главное – качество. Мы работаем с дилерами по всей России.
Завод получает от «АвтоВАЗа» уже покрашенные кузова и комплектующие, остается только собрать. Продукция предприятия на хорошем счету, так как это практически ручная сборка. Все сотрудники проходят обучение в корпоративном университете Тольятти.
В год с конвейера сходит пять тысяч машин. Надо признать, что уход «Приоры» с рынка жители Северного Кавказа восприняли болезненно. Поклонники так преданы этой модели, что хотят установить ей памятник.
Читайте также:
«Народ, который заслуживает большого уважения». Что в Чечне думают о белорусах?
«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь
Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных