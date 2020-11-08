Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?

Чем выше горы, тем ниже «Приоры». Несколько лет назад дороги Чечни были заняты этой моделью на 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня их подвинули «Гранты». Автомобили собирают здесь же, на предприятии в Аргуне, с 2016 года. На «Чеченавто» работают 254 человека. Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ

Арби Шургаев, начальник отдела технического контроля предприятия «Чеченавто»:

С прошлого года мы перешли на новую комплектацию Granta Facelift. На заводе в сутки выпускаем 35 автомобилей. Главный акцент, которого мы придерживаемся, – это качество. Самое главное – качество. Мы работаем с дилерами по всей России.