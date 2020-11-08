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Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?

08 ноября 2020 17:58
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Чем выше горы, тем ниже «Приоры». Несколько лет назад дороги Чечни были заняты этой моделью на 90 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?-1

Сегодня их подвинули «Гранты». Автомобили собирают здесь же, на предприятии в Аргуне, с 2016 года. На «Чеченавто» работают 254 человека. 

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Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?-4

Арби Шургаев, начальник отдела технического контроля предприятия «Чеченавто»:
С прошлого года мы перешли на новую комплектацию Granta Facelift. На заводе в сутки выпускаем 35 автомобилей. Главный акцент, которого мы придерживаемся, – это качество. Самое главное – качество. Мы работаем с дилерами по всей России.

Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?-7

Завод получает от «АвтоВАЗа» уже покрашенные кузова и комплектующие, остается только собрать. Продукция предприятия на хорошем счету, так как это практически ручная сборка. Все сотрудники проходят обучение в корпоративном университете Тольятти.

Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?-10

В год с конвейера сходит пять тысяч машин. Надо признать, что уход «Приоры» с рынка жители Северного Кавказа восприняли болезненно. Поклонники так преданы этой модели, что хотят установить ей памятник.

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# Автомобили # Арби Шургаев # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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