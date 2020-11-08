«Первый мой предок пришёл сюда в 962 году». Почему чеченцам там важно восстановить древнее село Хой

Ашенете, Амир-Корт, Шимерой, Азаль – какой же Кавказ без гор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ашенете, Амир-Корт, Шимерой, Азаль – какой же Кавказ без гор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Поднимаемся по серпантину, на пути – жемчужина Северного Кавказа, озеро Кезеной-Ам. По красоте и величию этот памятник природы не сравним ни с чем. Глубина 72 метра.
Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ
Из-за подводных течений купаться запрещено, зато кататься на лодке можно. И местные шутят: если уж очень хочется окунуться, заплывайте на середину и делайте вид, что упали.
В горном ущелье средневековое поселение Хой (в переводе с чеченского означает «стража»). Такое название могли дать потому, что аул находился на Великом шелковом пути.
В основном жители села были воинами и стражниками. Им приходилось участвовать в грузинских войнах и отражать натиски Тамерлана.
В 1944 году XX века местных жителей депортировали и 76 лет высокогорное село стояло без присмотра.
Абдула Голбацев, имам мечети Хой:
Распоряжением два года назад наш глава республики Рамзан Кадыров восстановил полностью в том виде, в каком он был, когда в 1944 году отсюда уходили люди. Я 41-й потомок. Сорок поколений сменилось. Первый мой предок пришел сюда в 962 году. Мы рассчитываем, что эти наши горы, которые мы оставили 76 лет назад, опять наполнятся нашими людьми.
Сегодня власти Республики включают село в разнообразные экскурсионные маршруты, наряду с Аргунским ущельем и курортом Ведучи.