«Первый мой предок пришёл сюда в 962 году». Почему чеченцам там важно восстановить древнее село Хой

Ашенете, Амир-Корт, Шимерой, Азаль – какой же Кавказ без гор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Из-за подводных течений купаться запрещено, зато кататься на лодке можно. И местные шутят: если уж очень хочется окунуться, заплывайте на середину и делайте вид, что упали.

В горном ущелье средневековое поселение Хой (в переводе с чеченского означает «стража»). Такое название могли дать потому, что аул находился на Великом шелковом пути.

В основном жители села были воинами и стражниками. Им приходилось участвовать в грузинских войнах и отражать натиски Тамерлана.

В 1944 году XX века местных жителей депортировали и 76 лет высокогорное село стояло без присмотра.

Абдула Голбацев, имам мечети Хой:

Распоряжением два года назад наш глава республики Рамзан Кадыров восстановил полностью в том виде, в каком он был, когда в 1944 году отсюда уходили люди. Я 41-й потомок. Сорок поколений сменилось. Первый мой предок пришел сюда в 962 году. Мы рассчитываем, что эти наши горы, которые мы оставили 76 лет назад, опять наполнятся нашими людьми.