Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ

Остановить предприятия означает остановить жизнь. Эту страшную формулу как никто прочувствовал на себе чеченский народ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Война, а затем неопределенность и хаос научили местных жителей ценить порядок. Сегодня экономика этого региона возрождается и жизнь выходит на привычные рельсы. Это заметно уже и по внешнему облику Грозного, который изменился до неузнаваемости.

В 2017 в Грозном начали строительство ТЭС. После успешных испытаний станции впервые после войны на территории страны начала производиться электроэнергия. Работает электростанция на природном газе в составе единой энергетической системы России.

Современный Грозный совсем новый. Грозный создавался так, чтобы в нем было чем поразить туристов. От мечетей в футуристическом стиле до небоскребов «Грозный Сити», от колоритных кафе на проспекте Путина до «умных» светящихся велодорожек.

Город, где много блеска, современных помпезных зданий. Это – символ возрождения Чечни из небытия войн и конфликтов. Уже сегодня этот удивительный уголок России каждый год посещают почти 600 тысяч туристов. Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?

Муслим Байтазиев, министр по туризму Чеченской Республики:

Но хотелось бы больше. Я бы был счастлив и доволен результатом своей работы, если бы на каждого жителя республики приходился один турист, то есть это 1,5 миллиона человек. В первую очередь хотели бы, чтобы к нам приезжали семьями. Потому что с точки зрения комфорта пребывания семьи – это, наверное, самый комфортный регион в Российской Федерации.

«Сердце Чечни» – это мечеть, одна из главных достопримечательностей столицы. Название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами и зодчими храма.

Здание было построено в 2008 году и носит имя первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова.

Белый мрамор, много золота и ручная роспись. Не уступает по красоте и самая большая мечеть Европы «Гордость мусульман» в городе Шали. Над уникальным проектом, которому нет аналогов в мире, работали архитекторы из Узбекистана. Высота минаретов 63 метра.

Купола украшены орнаментом, многие декорации выполнены вручную. «Гордость мусульман» возводили семь лет. Только за последний год в республике построили 36 мечетей. Всего их больше 1 000. «Первый мой предок пришёл сюда в 962 году». Почему чеченцам там важно восстановить древнее село Хой

Какими бы башнями, храмами и дворцами ни гордился город, что бы ни выбирал себе в качестве символа, истинная его душа пребывает на центральном городском рынке. Здесь главный нерв его жизни, здесь зарождаются слухи, начинаются праздники и выносится общественное мнение.

В Грозном это Беркат (на русский переводится как изобилие, богатство, благодать). Отлично подходит чеченскому рынку, где сквозь плоды глобализации все еще проступает местный колорит.

А еще все самые свежие новости в эфире телекомпании «Грозный». В 2003 году это две видеокамеры и штат в 40 человек.

Сегодня Чеченская государственная телерадиокомпания – лидер на рынке информационных услуг. Здесь работает почти три сотни телепрофи.

Но что важно, посетив не только туристические объекты, но и прогулявшись по обычным жилым районам, видно: с течением времени восстановленный Грозный становится все более обжитым и уютным.

Пережив две гражданские войны, выстояв под натиском врагов, город восстал из руин.