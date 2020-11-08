Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ

Остановить предприятия означает остановить жизнь. Эту страшную формулу как никто прочувствовал на себе чеченский народ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Остановить предприятия означает остановить жизнь. Эту страшную формулу как никто прочувствовал на себе чеченский народ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Война, а затем неопределенность и хаос научили местных жителей ценить порядок. Сегодня экономика этого региона возрождается и жизнь выходит на привычные рельсы. Это заметно уже и по внешнему облику Грозного, который изменился до неузнаваемости.
В 2017 в Грозном начали строительство ТЭС. После успешных испытаний станции впервые после войны на территории страны начала производиться электроэнергия. Работает электростанция на природном газе в составе единой энергетической системы России.
Одна из важнейших задач Грозненской ТЭС – обеспечение стабильности энергосистемы всего юга страны. Сегодня электростанцию называют не иначе как символом возрождения промышленности в регионе.
Читайте также:
«Народ, который заслуживает большого уважения». Что в Чечне думают о белорусах?
«Сейчас хотим работать с белорусской компанией». Город Грозный планирует поставлять томаты в Беларусь
Работа с кинологами, авиационная и парашютная подготовка. Как в Чечне тренируют военных
Современный Грозный совсем новый. Грозный создавался так, чтобы в нем было чем поразить туристов. От мечетей в футуристическом стиле до небоскребов «Грозный Сити», от колоритных кафе на проспекте Путина до «умных» светящихся велодорожек.
Город, где много блеска, современных помпезных зданий. Это – символ возрождения Чечни из небытия войн и конфликтов. Уже сегодня этот удивительный уголок России каждый год посещают почти 600 тысяч туристов.
Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?
Муслим Байтазиев, министр по туризму Чеченской Республики:
Но хотелось бы больше. Я бы был счастлив и доволен результатом своей работы, если бы на каждого жителя республики приходился один турист, то есть это 1,5 миллиона человек. В первую очередь хотели бы, чтобы к нам приезжали семьями. Потому что с точки зрения комфорта пребывания семьи – это, наверное, самый комфортный регион в Российской Федерации.
«Сердце Чечни» – это мечеть, одна из главных достопримечательностей столицы. Название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами и зодчими храма.
Здание было построено в 2008 году и носит имя первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова.
Белый мрамор, много золота и ручная роспись. Не уступает по красоте и самая большая мечеть Европы «Гордость мусульман» в городе Шали. Над уникальным проектом, которому нет аналогов в мире, работали архитекторы из Узбекистана. Высота минаретов 63 метра.
Купола украшены орнаментом, многие декорации выполнены вручную. «Гордость мусульман» возводили семь лет. Только за последний год в республике построили 36 мечетей. Всего их больше 1 000.
«Первый мой предок пришёл сюда в 962 году». Почему чеченцам там важно восстановить древнее село Хой
Какими бы башнями, храмами и дворцами ни гордился город, что бы ни выбирал себе в качестве символа, истинная его душа пребывает на центральном городском рынке. Здесь главный нерв его жизни, здесь зарождаются слухи, начинаются праздники и выносится общественное мнение.
В Грозном это Беркат (на русский переводится как изобилие, богатство, благодать). Отлично подходит чеченскому рынку, где сквозь плоды глобализации все еще проступает местный колорит.
А еще все самые свежие новости в эфире телекомпании «Грозный». В 2003 году это две видеокамеры и штат в 40 человек.
Сегодня Чеченская государственная телерадиокомпания – лидер на рынке информационных услуг. Здесь работает почти три сотни телепрофи.
Но что важно, посетив не только туристические объекты, но и прогулявшись по обычным жилым районам, видно: с течением времени восстановленный Грозный становится все более обжитым и уютным.
Пережив две гражданские войны, выстояв под натиском врагов, город восстал из руин.
На улицах снова кипит жизнь, на лицах людей – улыбки, а в домах – уют и тепло. И все для того, чтобы маленькая Рабия, девятнадцатая внучка Магомеда Алсольтова, и еще тысячи таких же чеченских малышей не знали, что такое война.