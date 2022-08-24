«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?

Желание отомстить за родных и сберечь Родину оказалось сильнее вооруженных до зубов фашистов. Блицкриг провалился с треском. Столицу освободили из оков 3 июля 1944-го в ходе Минской наступательной операции войска 1, 2, 3 белорусских фронтов. Бойцам предстояло уничтожить главные силы немецкой группы армий «Центр» восточнее города.

Оккупантов застали врасплох. Во время штурма на северную окраину вышла 19-я гвардейская танковая бригада полковника Походеева. Они пустили впереди трофейные «тигры» и «пантеры» и обвели врагов вокруг пальца.

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

По Логойскому шоссе буквально без единого выстрела домчались до Комаровки, оттуда повернули в сторону вокзала и только в районе парка Горького были обстреляны противником. На северо-восточную окраину Минска вышел второй гвардейский Тацинский танковый корпус генерала Бурдейного. Это экипажи Фроликова, Зенкина, Радаева. Среди них был и минчанин Валентин Белькевич, который за освобождение своего родного Минска был награжден орденом Ленина.

С юго-востока в Минск вошли части первого танкового корпуса Панова. Совместно со стрелковыми подразделениями они отбивали у противника квартал за кварталом. В 22 часа Москва уже салютовала в честь освободителей Минска. Этого дня ждали все. Капитан Журавлев написал в письме родным: «Все, кто был, высыпали на улицу. Люди одновременно и плачут, и смеются. Обнимают, засыпают цветами. Вытащили меня из танка и чуть не закачали на руках».

Светлана Прибыш:

На одной из фотографий, представленных в нашей экспозиции, маршал бронетанковых войск Ротмистров проезжает по улицам освобожденного Минска. 31-ю армию генерала Глаголева, который участвовал в освобождении Минска, называют белорусской, потому что в составе ее сражались витебские, оршанские, борисовские, минские, гродненские дивизии и полки. Именно воины 31-й армии генерала Глаголева водружали красные флаги над уцелевшими зданиями в городе.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Освобожденный Минск напоминал обгоревший конструктор, но расслабляться было рано. Оккупанты щедро начинили уцелевшие здания взрывчаткой, чтобы не достались никому. Но благодаря слаженной работе саперов коменданта Олешева, подпольщиков удалось спасти город. Только в Доме правительства были обнаружены несколько мин замедленного действия с зарядом из 182 авиабомб по 10 килограммов каждая.

От большого взрыва удалось спасти более 180 объектов. Более того, из Минского котла пробилась часть немецких военнослужащих. Небольшой гарнизон во главе с Олешевым не дал возможности противнику пройти на Запад. Ущерб Минску в ходе кровопролитной войны составил около шести миллиардов рублей. Но ничто не сопоставимо с тысячами загубленных жизней. Глядя на небо, мы говорим этим ангелам-хранителям спасибо.

Полина Усхопова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Если говорить о довоенном уровне населения нашего Минска, его, конечно, не сравнить с современным, жило не более 250 тысяч человек. К лету 1944 года примерно 40 % довоенного населения осталось в городе.