Прямой эфир

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?

24 августа 2022 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Желание отомстить за родных и сберечь Родину оказалось сильнее вооруженных до зубов фашистов. Блицкриг провалился с треском. Столицу освободили из оков 3 июля 1944-го в ходе Минской наступательной операции войска 1, 2, 3 белорусских фронтов. Бойцам предстояло уничтожить главные силы немецкой группы армий «Центр» восточнее города.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-1

Оккупантов застали врасплох. Во время штурма на северную окраину вышла 19-я гвардейская танковая бригада полковника Походеева. Они пустили впереди трофейные «тигры» и «пантеры» и обвели врагов вокруг пальца.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-3

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
По Логойскому шоссе буквально без единого выстрела домчались до Комаровки, оттуда повернули в сторону вокзала и только в районе парка Горького были обстреляны противником. На северо-восточную окраину Минска вышел второй гвардейский Тацинский танковый корпус генерала Бурдейного. Это экипажи Фроликова, Зенкина, Радаева. Среди них был и минчанин Валентин Белькевич, который за освобождение своего родного Минска был награжден орденом Ленина.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-5

С юго-востока в Минск вошли части первого танкового корпуса Панова. Совместно со стрелковыми подразделениями они отбивали у противника квартал за кварталом. В 22 часа Москва уже салютовала в честь освободителей Минска. Этого дня ждали все. Капитан Журавлев написал в письме родным: «Все, кто был, высыпали на улицу. Люди одновременно и плачут, и смеются. Обнимают, засыпают цветами. Вытащили меня из танка и чуть не закачали на руках».

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-7

Светлана Прибыш:
На одной из фотографий, представленных в нашей экспозиции, маршал бронетанковых войск Ротмистров проезжает по улицам освобожденного Минска. 31-ю армию генерала Глаголева, который участвовал в освобождении Минска, называют белорусской, потому что в составе ее сражались витебские, оршанские, борисовские, минские, гродненские дивизии и полки. Именно воины 31-й армии генерала Глаголева водружали красные флаги над уцелевшими зданиями в городе.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-9

Анастасия Макеева, корреспондент:
Освобожденный Минск напоминал обгоревший конструктор, но расслабляться было рано. Оккупанты щедро начинили уцелевшие здания взрывчаткой, чтобы не достались никому. Но благодаря слаженной работе саперов коменданта Олешева, подпольщиков удалось спасти город. Только в Доме правительства были обнаружены несколько мин замедленного действия с зарядом из 182 авиабомб по 10 килограммов каждая.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-11

От большого взрыва удалось спасти более 180 объектов. Более того, из Минского котла пробилась часть немецких военнослужащих. Небольшой гарнизон во главе с Олешевым не дал возможности противнику пройти на Запад. Ущерб Минску в ходе кровопролитной войны составил около шести миллиардов рублей. Но ничто не сопоставимо с тысячами загубленных жизней. Глядя на небо, мы говорим этим ангелам-хранителям спасибо.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-13

Полина Усхопова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Если говорить о довоенном уровне населения нашего Минска, его, конечно, не сравнить с современным, жило не более 250 тысяч человек. К лету 1944 года примерно 40 % довоенного населения осталось в городе.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-15

Екатерина Котловская, заведующая отделом научно-просветительской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В 1974 году Минску было присвоено звание город-герой за подпольную борьбу в годы Великой Отечественной войны, наших трудящихся патриотов города, за развитие партизанского движения на территории Беларуси. Именами этих людей названы улицы нашей столицы.

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?-17

Мы в долгу за тот Минск, который видим сейчас.

Читайте также:

Выпуск газеты под носом у гитлеровцев и убийство минского гауляйтера. Рассказываем самые громкие подвиги подпольщиков

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев

Расстрелять было мало – приказывали петь песни. Вот как фашисты выполняли план по уничтожению евреев в Минске

# Великая Отечественная война # Светлана Прибыш # Анастасия Макеева # Екатерина Котловская

Другие новости рубрики

Все новости
Уборочная близка к завершению. Зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% площадей
24 августа 2022 08:31

Уборочная близка к завершению. Зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% площадей

Расстрелять было мало – приказывали петь песни. Вот как фашисты выполняли план по уничтожению евреев в Минске
24 августа 2022 08:18

Расстрелять было мало – приказывали петь песни. Вот как фашисты выполняли план по уничтожению евреев в Минске

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев
24 августа 2022 08:00

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев