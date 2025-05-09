Новости по тегу #Екатерина Котловская

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной армии наравне с мужчинами сражались около миллиона женщин. Более 100 тысяч были награждены медалями и орденами и около 100 были удостоены звания Герой Советского Союза.
Профессий у псов на фронте было много. Проявляли чудеса храбрости более 68 тысяч обученных животных. Одна из важных миссий – охрана партизанских лагерей.
Подвиг белорусских людей невозможно перечеркнуть или забыть! А у сотрудников музея собственная миссия – сохранить историческую правду.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00