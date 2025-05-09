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Новости по тегу #Екатерина Котловская

Управляли танками и самолётами! Как женщины наравне с мужчинами приближали Победу в Великой Отечественной
09 мая 2025 13:02

Управляли танками и самолётами! Как женщины наравне с мужчинами приближали Победу в Великой Отечественной

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной
09 мая 2025 13:01

Мохнатые ангелы спасли жизни 650 тыс. человек! Рассказываем о подвиге собак на Великой Отечественной

Более тысячи человек ежедневно посещают музей ВОВ! Узнали его историю
04 декабря 2024 11:10

Более тысячи человек ежедневно посещают музей ВОВ! Узнали его историю

Работали на износ, но и не забывали о девичьем. Как женщины наравне с мужчинами сражались за освобождение Родины?
09 мая 2023 12:42

Работали на износ, но и не забывали о девичьем. Как женщины наравне с мужчинами сражались за освобождение Родины?

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой
08 мая 2023 14:03

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?
24 августа 2022 08:33

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?

Выпуск газеты под носом у гитлеровцев и убийство минского гауляйтера. Рассказываем самые громкие подвиги подпольщиков
23 августа 2022 12:41

Выпуск газеты под носом у гитлеровцев и убийство минского гауляйтера. Рассказываем самые громкие подвиги подпольщиков

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне
09 мая 2022 16:01

«Самое страшное, что целыми деревнями сгоняли в какой-то сарай, поджигали». Воспоминания партизана о войне

Они думали, что едут на работу. Как издевались над людьми, которые попадали в Тростенец
10 апреля 2022 18:25

Они думали, что едут на работу. Как издевались над людьми, которые попадали в Тростенец