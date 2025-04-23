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Новости по тегу #Светлана Прибыш

Музей истории ВОВ обновил временную выставку, посвящённую юбилею Победы
23 апреля 2025 07:58

Музей истории ВОВ обновил временную выставку, посвящённую юбилею Победы

Встречи с ветеранами и экскурсии – узнали, как в минских школах готовятся ко Дню Победы
11 апреля 2025 14:08

Встречи с ветеранами и экскурсии – узнали, как в минских школах готовятся ко Дню Победы

В музее истории ВОВ открылась уникальная временная экспозиция, посвящённая 80-й годовщине Победы
02 февраля 2025 13:48

В музее истории ВОВ открылась уникальная временная экспозиция, посвящённая 80-й годовщине Победы

«Немцы, обезумев, метались в разные стороны». Хроника освобождения Бобруйска
29 июня 2024 18:07

«Немцы, обезумев, метались в разные стороны». Хроника освобождения Бобруйска

В этот день был освобожден Могилёв! 28 июня 1944-го в операции «Багратион» – немцы сдавались в плен
28 июня 2024 17:23

В этот день был освобожден Могилёв! 28 июня 1944-го в операции «Багратион» – немцы сдавались в плен

82-я годовщина начала блокады Ленинграда – собрали воспоминания очевидцев чудовищной трагедии
08 сентября 2023 19:15

82-я годовщина начала блокады Ленинграда – собрали воспоминания очевидцев чудовищной трагедии

«Хочется, чтобы мы были, чтобы мы жили». Воспоминания ребёнка блокадного Ленинграда к годовщине трагедии
27 января 2023 19:19

«Хочется, чтобы мы были, чтобы мы жили». Воспоминания ребёнка блокадного Ленинграда к годовщине трагедии

О героях ВОВ из Узбекистана расскажут на премьерной выставке «Память народа священна». Куда приходить?
23 января 2023 11:48

О героях ВОВ из Узбекистана расскажут на премьерной выставке «Память народа священна». Куда приходить?

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?
24 августа 2022 08:33

«Напоминал обгоревший конструктор». Какая работа предстояла в освобождённом Минске в июле 1944-го?

В Доме правительства жили немецкие солдаты, а сам город разрушен на 80%. Как выглядел Минск в первые дни войны?
22 августа 2022 15:18

В Доме правительства жили немецкие солдаты, а сам город разрушен на 80%. Как выглядел Минск в первые дни войны?

Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?
15 июля 2022 20:24

Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?

Люди верили, что конфликт скоро разрешится. Как проходили первые дни минчан после начала войны?
22 июня 2022 11:55

Люди верили, что конфликт скоро разрешится. Как проходили первые дни минчан после начала войны?