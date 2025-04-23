Новости по тегу #Светлана Прибыш

Центральный экспонат этого месяца – «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Алексея Анисимовича Рокитянского.
Личные вещи, награды, ордена и партизанские дневники – свыше сотни экспонатов со своей уникальной историей. Музей хоть и компактный, но его значение невозможно переоценить.
Ежемесячно здесь будут презентовать по одному предмету, который позволит глубже понять события того времени.
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