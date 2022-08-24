Расстрелять было мало – приказывали петь песни. Вот как фашисты выполняли план по уничтожению евреев в Минске

Низшая каста. По расистским замыслам Гитлера еврейское население подлежало уничтожению. Приговор в Минске подписали 19 июля 1941-го. 90 тысяч человек в течение пяти суток должны были переселиться в отдельный район. Около 40 улиц и переулков в районе Немиги опоясали колючей проволокой и установили лютые законы.

В деревянных домах не было окон, света и воды. Чтобы согреться, палили последнюю табуретку. Чесотка, вши, тиф и другая нечисть съедала людей. Крепкие кадры оставляли для работы, с детьми и стариками не церемонились.

Екатерина Фролова, координатор проектов по Малому Тростенцу:

Юбилейная площадь была центром Минского гетто. Здесь находился юденрат, биржа труда. Здесь каждое утро выстраивалась рабочая колонна и по улице Республиканской (сегодняшняя Романовская Слобода) двигалась на работу. Например, расчистка снега. Кто-то занимался заготовкой дров или торфа, чтобы отапливать учреждения, здания, предприятия. Кто-то работал на кожевенной фабрике, на автомобильном заводе. Труд узников был неоплачиваемым, но им давали еду. Они должны были нести эту еду в гетто и делиться ей с членами своей семьи. Еды, конечно, не хватало, поэтому ели и картофельную кожуру.

Изощренно погромы устраивали по праздникам, а потом заставляли расчищать улицы от трупов родственников и близких. Расстрелять было мало – изверги приказывали петь песни. Сердце обливается кровью. Екатерина Фролова:

Узники вспоминают 10 крупных погромов за период существования гетто – с июля 1941 по октябрь 1943 года. Что люди делали, чтобы уйти от смерти? Прятались в так называемые «малины». Это убежище, которое создавали в подвалах домов, ямы.

Мы сейчас находимся в одном из домов. Есть вероятность, но это не доказано, что именно здесь была самая большая «малина» в гетто.

Сегодня на Сухой, 25 располагается историческая мастерская Леонида Левина. Экспозиция транслирует боль. Архитектор сумел передать трагедию в мемориальном сквере, где с середины XIX века находилось еврейское кладбище. Композиция «Разбитый очаг» – зеркало судеб. Она установлена на месте одной из расстрельных ям, где казнили более 5 000 ни в чем не повинных людей.

Екатерина Фролова:

В этом парке все символично. Даже отдельные детали напоминают об истории Минского гетто. Например, круг, вдоль которого установлены камни, имеет форму латы. Пантеон памяти, и это камни, привезенные из городов, откуда в Минск были депортированы евреи из Германии, Австрии и протектората Богемия и Моравия. За время существования гетто погибло от 88 до 100 тысяч евреев.