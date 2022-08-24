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Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев

24 августа 2022 08:00
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Шел снег с дождем, было очень холодно, я помню. Все стояли на коленях, и немец ходил и хлестал вот так.

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев-1

Фильм ужасов, который не переключить, не стереть. Фриде Вульфовне не было и шести, когда на ее семью надели желтые латы и заковали в Минское гетто. От погромов люциферов у девочки отключалось сознание. Но кровавые реки и лай собак помнит как сейчас. Беспощадный геноцид не понять, не простить.

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев-4

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:
Здесь стояла кукольная фабрика. Очнулась я, стоял бильярдный стол, на нем лежала мертвая женщина. Я настолько испугалась, потому что она была страшная, изгрызенная крысами. Вот здесь висела женщина, у нее было пятеро детей. Ее забрали с маленькой трехлетней девочкой. И самое главное, что она висела почти неделю, и не давали снимать, и дети приходили и смотрели на маму.

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев-7

Запах местного хлебозавода был пыткой. Два килограмма муки полагалось на девятерых человек. Несмотря на все, мама Фриды Дора умудрялась наварить два ведра затирки для местного детдома.

Фрида Рейзман:
В одно прекрасное летнее утро по гетто разнеслась молва – детей вырезали. Это было что-то ужасное, эти крошечки. И вдруг мы услышали писк. Нашли в печке, в голландке, девочку. Как она залезла туда? Там же это маленькое отверстие. Она жива! Она в Израиле. Майя Радашковская. Когда она приезжала из Израиля сюда, первое, что она сделала, – пришла к маме на могилу.

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев-10

Охота велась и на Лосиков. Отец Фриды был участником подполья. Жизнь девочке спасли не голубые глаза и белокурые волосы, а старший брат Лазарь, который свел счеты с 17 вражескими эшелонами и получил медаль из Москвы. По его заданию крестьянин из Узлян отыскал сестренку и вывез из города. Жаль, имя праведника, который приютил и обогрел, осталось тайной.

Фрида Рейзман:
В Озеричино меня встречает мой брат Лазарь. Он меня спрашивает: Мишки нет? – Нет. Он меня в охапку схватил. Он так плакал. Это для меня самый страшный момент в моей жизни.

Многодетную мать повесили, а дети приходили и смотрели. Узница Минского гетто вспомнила самые страшные казни немцев-13

Как может человек такое сотворить? Как может? Мне 87 лет, я не могу достичь этой истины.

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# Великая Отечественная война # общество # Фрида Рейзман # Майя Радашковская # Фотофакт

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