Уборочная близка к завершению. Зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% площадей

Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели стратегическое значение во всем мире. Не исключение и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране делают все возможное, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

На протяжении долгих лет государство вкладывало колоссальные средства в развитие сельского хозяйства. Приложенные усилия дают всходы – в этом году страна рассчитывает на рекордные 11 миллионов тонн зерна. К 24 августа вес общереспубликанского каравая уже превышает 7 миллионов тонн.