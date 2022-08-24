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Уборочная близка к завершению. Зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% площадей

24 августа 2022 08:31
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Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели стратегическое значение во всем мире. Не исключение и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране делают все возможное, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

На протяжении долгих лет государство вкладывало колоссальные средства в развитие сельского хозяйства. Приложенные усилия дают всходы – в этом году страна рассчитывает на рекордные 11 миллионов тонн зерна. К 24 августа вес общереспубликанского каравая уже превышает 7 миллионов тонн.

Уборочная близка к завершению. Зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% площадей-1

Главная кампания лета близка к завершению. Зерновые и зернобобовые культуры убраны почти с 90 % площадей. Первой среди регионов жатву завершила Брестская область. В Витебской обработано порядка 80 % хлебной нивы, 15 % осталось убрать в Могилевском регионе, в Гродненском, Гомельском и Минском порядка 10 %.

Уборочная близка к завершению. Зерновые и зернобобовые убраны почти с 90% площадей-4

Несмотря на то, что годом ранее в это время жатва уже была на финише, итоговые цифры намолота значительно выше в этом сезоне. Средняя урожайность по стране – 37 центнеров с гектара. При этом в отдельных хозяйствах эта цифра значительно выше. 

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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