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В Совете Республики прошла встреча с послом Китая в Беларуси

24 марта 2026 13:42
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В Совете Республики прошла встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики прошла встреча с послом Китая в Беларуси-2

Стороны затронули широкий круг актуальных вопросов. Среди ключевых тем подготовка первого форума регионов Беларуси и Китая, который запланирован на 2026 год. В качестве основы станет взаимодействие Гродненской области и провинции Ганьсу. 

Между регионами Беларуси и Китая уже подписано более 100 соглашений. Они касаются взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, говорили о деятельности на площадке Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

В Совете Республики прошла встреча с послом Китая в Беларуси-4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эти встречи позволяют нам обсуждать наиболее актуальные вопросы нашей двусторонней повестки дня, конечно, с приоритетом на развитие межпарламентского и межрегионального сотрудничества. 

Мы 2 года назад создали Комитет высокого уровня на уровне законодательных органов наших стран. Уже провели два заседания. Первое прошло в Пекине, в прошлом году было заседание в Минске. И сегодня мы обсуждали перспективы дальнейшего развития работы этого комитета. И рассчитываем на общение между руководством законодательных органов власти в этом году.

Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси. Между сторонами созданы механизмы регулярных обменов визитами на высшем и высоком уровнях.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник # Беларусь-Китай

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