ЕС может остаться без СПГ из США – постпред Паздер

Европейский союз может лишиться американского СПГ в разгар энергетического кризиса, если не ратифицирует торговое соглашение с Соединенными Штатами. Об этом заявил постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Документ предусматривает 15-процентные пошлины на весь европейский экспорт в Америку.

Дипломат предупредил, что при новой отсрочке ратификации или внесения поправок условия для Европы станут менее благоприятными, поскольку у Соединенных Штатов есть другие покупатели.

Соглашение было подписано в августе 2025 года Трампом и фон дер Ляйен. В обмен на нулевые пошлины на американские товары ЕС вводит 15%-ные пошлины на свой экспорт в Соединенные Штаты и обязуется закупить энергоресурсов на сумму 750 миллиардов евро к концу 2028 года.

Европейский парламент уже дважды откладывал ратификацию, в январе и феврале.

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