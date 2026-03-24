В Беларуси снижается количество коррупционных преступлений – Генпрокуратура

В Беларуси снизилось число коррупционных преступлений. Об этом 24 марта заявили в Генеральной прокуратуре. За 10 лет количество таких правонарушений сократилось с 1,5 тысячи до 843, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на коррупцию приходится всего 2 % общего массива преступности. Причем каждая третья статья – это хищения, которые чаще всего происходят при госзакупках. Что касается географии. Лидеры антирейтинга Минск и Витебская область, а самые «честные» регионы – Гродненщина и Брестчина. В 2025 году к ответственности привлекли более 750 человек. В зоне особого риска организации сельского хозяйства, транспорта и промышленности, а также образование, торговля и медицина.