В Беларуси снижается количество коррупционных преступлений – Генпрокуратура

В Беларуси снизилось число коррупционных преступлений. Об этом 24 марта заявили в Генеральной прокуратуре. За 10 лет количество таких правонарушений сократилось с 1,5 тысячи до 843, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси снизилось число коррупционных преступлений. Об этом 24 марта заявили в Генеральной прокуратуре. За 10 лет количество таких правонарушений сократилось с 1,5 тысячи до 843, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на коррупцию приходится всего 2 % общего массива преступности. Причем каждая третья статья – это хищения, которые чаще всего происходят при госзакупках. Что касается географии. Лидеры антирейтинга Минск и Витебская область, а самые «честные» регионы – Гродненщина и Брестчина.
В 2025 году к ответственности привлекли более 750 человек. В зоне особого риска организации сельского хозяйства, транспорта и промышленности, а также образование, торговля и медицина.
Ольга Бахарь, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Согласно статистическим сведениям, в 2025 году ущерб по коррупционным преступлениям составил где-то 16 миллионов рублей. Одна треть ущерба возмещена, и на 40 миллионов наложен арест на имущество обвиняемых.
За коррупцию в Республике Беларусь суровые меры ответственности – достигает до 15 лет срок лишения свободы. Естественно, совершая коррупционные преступления, и коррупционер обрекает себя на судьбу несчастного человека, а также его близкие и родственники переживают то, что с ним случается. Советую всем соблюдать требования нашего законодательства, беречь себя и своих близких.
По результатам социологического опроса, более 60 % белорусов положительно оценивают действия властей по борьбе с коррупцией. При этом самым эффективными ведомствами граждане считают прокуратуру и КГБ.